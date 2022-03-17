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Категория
Энергетика
Дата публикации

Бензин в Украине подешевеет почти на 8 грн/л с 18 марта, - замминистра экономики Кудин

Бензин в Украине подешевеет почти на 8 грн/л с 18 марта, - замминистра экономики Кудин
В Украине значительно и резко подешевеет топливо. Фото: ua.depositphotos.com

После начала полномасштабной российско-украинской войны многие товары и продукты резко подорожали. В связи с этим власти приняли ряд решений, которые в том числе предусматривают снижение цены на топливо. 

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Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин 17 марта в эфире UA Разом сообщил, что с 18 марта цена дизельного топлива в Украине снижается на 5 гривен. То есть максимальная цена на ДТ на украинских АЗС составит не больше, чем 40 гривен за литр.

Бензин подешевеет еще больше. Цена топлива снизится на 7 грн 76 коп. С 18 марта в сетях АЗС бензин будет стоить не больше, чем 35,76 гривен за литр.

По словам Кудина, бензин и ДТ подешевеют благодаря снижению НДС на топливо с 20% до 7%. Такой шаг за последние месяцы предприняли ряд европейских стран, в том числе и соседняя Польша, где с 1 февраля НДС на топливо был снижен с 23% до 8%.

С такой же целью Верховная Рада 16 марта приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах. 

Кроме того, снижению цен на бензин поспособствовала отмена акциза на горючее. На период действия военного положения ввоз моторных бензинов, тяжелых дистиллятов и сжиженного газа, а также нефти или нефтепродуктов облагаются налогом по ставке 7%.

При этом ставка акциза устанавливается на уровне 0 евро за 1 тысячу литров. Это касается бутана, изобутана, сжиженного газа и других газов, тяжелых дистиллятов, других нефтепродуктов и бензина.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан