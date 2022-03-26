У квітні Україна може зіткнутися із дефіцитом дизпалива

У квітні Україна може мати справу із дефіцитом дизельного палива. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав засновник гурту “Прайм” Дмитро Леушкін.

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За його словами, ситуація на паливному ринку України є вкрай складною. Запаси дизпалива на нафтобазах було витрачено за останні кілька тижнів. До того ж, зріс попит на АЗС через активізацію аграріїв перед посівною.

При цьому торгувати дизпаливом через державне регулювання вкрай невигідно. Так, оптова ціна літра ДП становить 40 грн, а верхня ціна, яка визначена держрегулюванням, – 37,5 грн/л. Через це мережі АЗС переходять на продаж преміальних сортів ДП, на які держрегулювання не поширюється.

При цьому через неможливість постачати ДП морем, а також із РФ та Білорусі, єдиним джерелом постачань залишаються країни ЄС, де ресурс також обмежений.

Однак тут є проблема із залізницею, де не вистачає перевантажувальних потужностей для вагонів із європейською вузькою колією на українську широку. Крім того, через європейське регулювання неможливо швидко підготувати до міжнародних перевезень українські бензовози.

З бензовозами теж складно, оскільки раніше не було потреби бензовозам виїжджати за кордон, ця техніка завжди була для внутрішнього користування. А так швидко підготувати до закордону складно. нарватися. А ще треба й закордонні паспорти, і щоб міжнародна ліцензія була, і митне свідоцтво, і сертифікати на машину та багато всього іншого, що швидко не зробиш, тим більше за таких умов як зараз”, — зазначає Леушкін.

Через це у квітні може трапитись дефіцит палива, а також є ризики зриву посівної.

Однак Леушкін вважає, що вирішити ці проблеми може уряд, організувавши перекачування цистерн прямо на кордоні або спростивши правила перевезень.

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки України переглянуло граничні ціни на пальне у бік зниження.

Після цього середня ціна на бензин марки А-92 по Україні знизилася на 7,86 грн/л до 33,69 грн/л, на А-95 — на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а ціна на дизпальне - до 37,17 грн/л (-5,85 грн/л).