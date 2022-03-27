В Ровенской области российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе

В Ровенской области 26 марта российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно.

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Об этом заявил глава ОВА Виталий Коваль.

"В Ровенской области звучали две воздушные тревоги. Во время первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время второй ракета, к сожалению, попала в нефтебазу города Дубно. Ущерб устанавливается", - отметил Коваль.

По его словам, пожар на объекте локализован. На месте работали 12 единиц спецтехники и 65 спасателей. Химический и радиационный фон в норме.

Напомним, что 26 марта российские войска нанесли удар по нефтебазе и по оборонному объекту в Львове.

Россия продолжает системно бить по украинским нефтебазам, уничтожая и без того небольшие запасы топлива.

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