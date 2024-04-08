Украинские атаки на НПЗ заставили Россию просить Казахстан о помощи с бензином – СМИ

Россия готовится к дефициту топлива на фоне атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам: она обратилась к Казахстану с просьбой быть готовым поставить 100 тысяч тонн бензина – на случай его нехватки. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли пишет Reuters.

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Собеседники сообщили агентству, что Москва попросила Астану создать аварийный резерв, готовый к поставке. По словам одного из инсайдеров, соответствующее соглашение между Казахстаном и Россией уже заключено.

По данным источников Reuters, на 5 апреля запасы бензина марки АИ-92 в Казахстане составляли 307,7 тысячи тонн, а бензина марки АИ-95 – 58 тысяч тонн, резервы дизельного топлива – 435,3 тысячи тонн, авиационного топлива – 101 тысячу тонн.

Также отмечается, что о поставках бензина РФ договорилась и с соседней Беларусью.

В свою очередь, реагируя на новость Reuters, советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов в комментариях российским информагентствам вечером 8 апреля сообщил, что его страна пока не получала соответствующий официальный запрос от Министерства энергетики РФ. Если же такой запрос поступит, то он будет "обязательно" рассмотрен, хотя и в самом Казахстане, по словам Ильясова, наблюдается нехватка топлива.

Вместо экспорта – импорт

Обычно Россия является нетто-экспортером топлива, однако с 1 марта запретила на полгода экспорт бензина. Такие меры оказались необходимыми, чтобы предотвратить дефицит топлива.

Сейчас запрет не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, в который входит Казахстан. Однако трейдеры считают, что запрет может быть расширен, если ситуация в России ухудшится.

В марте РФ увеличила импорт горючего из Беларуси, чтобы преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке, возникший из-за атак дронов на российские НПЗ.

Атаки дронов на российские НПЗ: хронология

Украинские удары, по нынешним оценкам, могли вывести из строя около 15% мощностей НПЗ в России. Так, в ночь на 12 марта беспилотники атаковали НПЗ компании "Лукойл" в Нижегородской области. Это один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов россиян.

В ночь на 13 марта СБУ атаковала БпЛА сразу три нефтеперерабатывающих завода: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Суммарно эти НПЗ перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти, что составляет около 10% всей нефтепереработки РФ.

2 апреля дроны пролетели более 1 200 километров и попали в НПЗ "Танеко" в Татарстане. По данным Reuters, была повреждена установка, которая перерабатывает около 155 тысяч баррелей нефти в день.

США – против?

В конце марта издание Financial Times опубликовало статью о том, что якобы США призвали Украину больше не наносить удары по российским НПЗ, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и глобальному росту цен на энергоресурсы.

В Госдепе США отказались комментировать статью Financial Times и отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ. В Пентагоне заявили, что сосредоточены на передаче той помощи, которая необходима Украине для защиты.

В то же время в Украине российские НПЗ считают законной целью. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Роман Костенко подчеркнул, что СБУ ведет системную работу по подрыву ключевых отраслей России, приносящих врагу деньги для ведения войны.