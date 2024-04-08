Нефть продолжает стремительно дорожать. Каких цен ждать на АЗС

Бензин и дизтопливо продолжают дорожать из-за роста цены на нефть. Участники рынка не исключают, что цена на эти виды топлива приблизится к психологической отметке в 60 грн/л. Между тем, рынок автогаза демонстрирует стабильность, хотя отдельные сети АЗС взяли курс на снижение цены.

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На прошлой неделе (1-7 апреля) нефть продолжила дорожать, поскольку инвесторы обеспокоены обострением отношений между Ираном и Израилем. После израильской атаки на иранское посольство в Сирии выросли риски прямого военного конфликта между государствами, что может еще больше сократить поставки нефти .

По состоянию на вечер пятницы, 5 апреля нефть эталонной марки Brent подорожала на 0,57% до 91,17 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate выросла в цене на 0,37% до 86,91 доллара за баррель.

Между тем, в ходе встречи министров стран ОПЕК+ 3 апреля было принято решение сохранить политику сокращения добычи до конца июля.

Цены на бензин и дизель на АЗС могут приблизиться к 60 грн/л

За прошедшую неделю оптовые цены на бензин и дизтопливо росли вместе с нефтью. По данным аналитика консалтинговой компании "НафтоРынок" Александра Сиренко по состоянию на пятницу 5 апреля средняя стоимость дизтоплива с поставкой автомобильным транспортом составила 46,17 грн/л по сравнению с 45,59 грн/л по состоянию на 29 марта. Средняя стоимость бензина А-95 в пятницу выросла на 1,99% по сравнению с 29 марта до 49,18 грн/л.

Сиренко говорит, что на прошлой неделе крупнейшие украинские сети продолжили увеличивать стоимость горючего, в то время как отдельные региональные операторы начали снижать цены на топливо.

На АЗС Ukrnafta и станциях бывшей сети АЗС Glusco цена всей линейки горючего выросла на 0,50 грн/л, до 53,40 грн/л и 54,40 грн/л для бензина А-95 и дизтоплива соответственно. Marshal увеличила стоимость продуктов на 0,50 грн/л до 51,90 грн/л для бензина и ГП. Аналогично повысили цены на стелах и ряд региональных операторов.

В то же время, на АЗС VST в Днепропетровской области бензин наоборот подешевел на 2,90 грн/л, а дизтопливо – 1,90 грн/л, до 50,00 грн/л. Однако в других регионах стоимость обоих видов топлива выросла на 0,50 грн/л. Оператор на Днепропетровщине RLS снизил стоимость бензина на 1,30 грн/л ДТ – на 0,90 грн/л, до 49,90 грн/л.

По состоянию на 5 апреля средняя цена бензина на АЗС А-95 составляла 53,73 грн/л, а средняя цена дизтоплива – 53,93 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на этой неделе ожидает рост оптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо из-за роста мировых цен на нефть.

"За прошлую неделю цена нефти подскочила на 4 доллара за баррель. Это скажется на цене минимум на 1,2-1,3 грн/л. При этом сети продолжают расширять свою маржу, поэтому следует ожидать роста на 1,5 грн/л на бензине и дизтопливе в короткие сроки, неделю или две". Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, цены на нефть сейчас приближаются к максимальным пиковым значениям в прошлом году. В прошлом году осенью нефть марки Brent достигала значений 92 доллара за баррель. Тогда рынок работал при фиксированном курсе национальной валюты, и у крупнейших игроков рынка цена доходила до пиковых значений 58-59 грн/л. Сейчас курс доллара выше поэтому по мнению бизнесмена есть все основания говорить о цене на стелах в 59,99 грн/л . Большие сети АЗС скорее всего воздержаться от того, чтобы переходить психологическую отметку в 60 грн/л, но отдельные сети премиум-сегмента, такие, как Socar, будут иметь цену, выше 60 грн/л. Впрочем, если цена на нефть будет расти и дальше психологический барьер будет преодолен.

Автогаз дешевеет в опте, цены на АЗС стабильны

Цены на автогаз украинского производства снижаются. Сиренко говорит, что во время аукциона в системе Украинской энергетической биржи 5 апреля было выставлено 1 тыс. т сжиженного газа, которые торговались по ценам на уровне 40000-41011 грн/т, после того, как на торгах 3 апреля средняя цена LPG украинского производства уменьшилось на 745 грн/т до 41890 грн/т. Цены предложений газа на условиях самовывоза от торговых компаний снизились на 477 грн/т до 42 274 грн/т в течение 4-5 апреля, или на 978 грн/т за неделю.

"Ряд оптовых продавцов отмечает, рыночные цены уже приблизились к пределу себестоимости поставки импортного LPG из большинства нынешних источников наполнения рынка. Избыток ресурса на рынке играет против роста цен, не перекрывая даже рост курса иностранной валюты на 2-2,5% с начала марта". Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок"

Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 уменьшилось до 51,9% по сравнению с 53,2% в среднем в течение марта. В течение 4-5 апреля зафиксированы единичные случаи снижения цен сетями из-за постоянного снижения оптовых цен. Так, в Киевской области на АЗС Luxwen газ подешевел на 50 коп./л до 26,99 грн/л. На АЗС сети "24/7" автогаз подешевел на 50 коп./л до 25,97 грн/л в Ровенской, Черновицкой и Киевской области и до 25,97 в Полтавской и Днепропетровской.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sinopec LPG Михаила Шубана, на следующей неделе ожидается стабилизация цен в опте и розницу. Рынок наполнен ресурсом, а спрос остается умеренным.

"Появились предпосылки для незначительного снижения себестоимости LPG, но не думаю, что это приведет к снижению оптовой цены на рынке, потому что спрос все же оживился. В среднесрочной перспективе возможен сценарий, когда из-за роста цены на бензин и дизель вырастет спрос на автогаз, что подтянет и цену". Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sinopec LPG

В то же время, он отмечает, что стоимость автогаза будет зависеть от спроса на LPG на глобальном рынке, а прямой корреляции цены автогаза от цен на нефть нет, это опосредованный фактор.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальное грн/л Автогаз грн/л OKKO 57,49 57,49 29,49 WOG 57,49 57,49 29,48 Socar 58,99 58,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нефть 50,99 50,99 26,99

Данные: приложения сетей АЗС.