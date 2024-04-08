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Нефть продолжает стремительно дорожать. Каких цен ждать на АЗС
Бензин и дизтопливо продолжают дорожать из-за роста цены на нефть. Участники рынка не исключают, что цена на эти виды топлива приблизится к психологической отметке в 60 грн/л. Между тем, рынок автогаза демонстрирует стабильность, хотя отдельные сети АЗС взяли курс на снижение цены.
На прошлой неделе (1-7 апреля) нефть продолжила дорожать, поскольку инвесторы обеспокоены обострением отношений между Ираном и Израилем. После израильской атаки на иранское посольство в Сирии выросли риски прямого военного конфликта между государствами, что может еще больше сократить поставки нефти .
По состоянию на вечер пятницы, 5 апреля нефть эталонной марки Brent подорожала на 0,57% до 91,17 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate выросла в цене на 0,37% до 86,91 доллара за баррель.
Между тем, в ходе встречи министров стран ОПЕК+ 3 апреля было принято решение сохранить политику сокращения добычи до конца июля.
Цены на бензин и дизель на АЗС могут приблизиться к 60 грн/л
За прошедшую неделю оптовые цены на бензин и дизтопливо росли вместе с нефтью. По данным аналитика консалтинговой компании "НафтоРынок" Александра Сиренко по состоянию на пятницу 5 апреля средняя стоимость дизтоплива с поставкой автомобильным транспортом составила 46,17 грн/л по сравнению с 45,59 грн/л по состоянию на 29 марта. Средняя стоимость бензина А-95 в пятницу выросла на 1,99% по сравнению с 29 марта до 49,18 грн/л.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сиренко говорит, что на прошлой неделе крупнейшие украинские сети продолжили увеличивать стоимость горючего, в то время как отдельные региональные операторы начали снижать цены на топливо.
На АЗС Ukrnafta и станциях бывшей сети АЗС Glusco цена всей линейки горючего выросла на 0,50 грн/л, до 53,40 грн/л и 54,40 грн/л для бензина А-95 и дизтоплива соответственно. Marshal увеличила стоимость продуктов на 0,50 грн/л до 51,90 грн/л для бензина и ГП. Аналогично повысили цены на стелах и ряд региональных операторов.
В то же время, на АЗС VST в Днепропетровской области бензин наоборот подешевел на 2,90 грн/л, а дизтопливо – 1,90 грн/л, до 50,00 грн/л. Однако в других регионах стоимость обоих видов топлива выросла на 0,50 грн/л. Оператор на Днепропетровщине RLS снизил стоимость бензина на 1,30 грн/л ДТ – на 0,90 грн/л, до 49,90 грн/л.
По состоянию на 5 апреля средняя цена бензина на АЗС А-95 составляла 53,73 грн/л, а средняя цена дизтоплива – 53,93 грн/л.
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на этой неделе ожидает рост оптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо из-за роста мировых цен на нефть.
По его словам, цены на нефть сейчас приближаются к максимальным пиковым значениям в прошлом году. В прошлом году осенью нефть марки Brent достигала значений 92 доллара за баррель. Тогда рынок работал при фиксированном курсе национальной валюты, и у крупнейших игроков рынка цена доходила до пиковых значений 58-59 грн/л. Сейчас курс доллара выше поэтому по мнению бизнесмена есть все основания говорить о цене на стелах в 59,99 грн/л. Большие сети АЗС скорее всего воздержаться от того, чтобы переходить психологическую отметку в 60 грн/л, но отдельные сети премиум-сегмента, такие, как Socar, будут иметь цену, выше 60 грн/л. Впрочем, если цена на нефть будет расти и дальше психологический барьер будет преодолен.
Автогаз дешевеет в опте, цены на АЗС стабильны
Цены на автогаз украинского производства снижаются. Сиренко говорит, что во время аукциона в системе Украинской энергетической биржи 5 апреля было выставлено 1 тыс. т сжиженного газа, которые торговались по ценам на уровне 40000-41011 грн/т, после того, как на торгах 3 апреля средняя цена LPG украинского производства уменьшилось на 745 грн/т до 41890 грн/т. Цены предложений газа на условиях самовывоза от торговых компаний снизились на 477 грн/т до 42 274 грн/т в течение 4-5 апреля, или на 978 грн/т за неделю.
Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 уменьшилось до 51,9% по сравнению с 53,2% в среднем в течение марта. В течение 4-5 апреля зафиксированы единичные случаи снижения цен сетями из-за постоянного снижения оптовых цен. Так, в Киевской области на АЗС Luxwen газ подешевел на 50 коп./л до 26,99 грн/л. На АЗС сети "24/7" автогаз подешевел на 50 коп./л до 25,97 грн/л в Ровенской, Черновицкой и Киевской области и до 25,97 в Полтавской и Днепропетровской.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sinopec LPG Михаила Шубана, на следующей неделе ожидается стабилизация цен в опте и розницу. Рынок наполнен ресурсом, а спрос остается умеренным.
В то же время, он отмечает, что стоимость автогаза будет зависеть от спроса на LPG на глобальном рынке, а прямой корреляции цены автогаза от цен на нефть нет, это опосредованный фактор.
Цены на топливо в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95 грн/л
|Дизпальное грн/л
|Автогаз грн/л
|OKKO
|57,49
|57,49
|29,49
|WOG
|57,49
|57,49
|29,48
|Socar
|58,99
|58,99
|29,49
|Motto
|52,98
|53,98
|-
|БРСМ-Нефть
|50,99
|50,99
|26,99
Данные: приложения сетей АЗС.