Нафта продовжує стрімко дорожчати. Яких цін чекати на АЗС

Бензин та дизпальне продовжують дорожчати через зростання ціни на нафту. Учасники ринку не виключають можливості наближення ціни на ці види пального до психологічної позначки в 60 грн/л. Тим часом ринок автогазу демонструє стабільність, хоча окремі мережі АЗС взяли курс на зниження ціни.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

На минулому тижні(1-7 квітня) нафта продовжила дорожчати, оскільки інвестори занепокоєні загостренням відносин між Іраном та Ізраїлем. Після Ізраїльської атаки на іранське посольство в Сирії зросли ризики прямого воєнного конфлікту між державами, що може ще більше скоротити поставки нафти.

Станом на вечір п’ятниці 5 квітня нафта еталонної марки Brent здорожчала на 0,57% до 91,17 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate зросла в ціні на 0,37% до 86,91 долара за барель.

Тим часом в ході зустрічі міністрів країн ОПЕК+ 3 квітня було прийнято рішення зберегти політику скорочення видобутку до кінця липня.

Ціни на бензин та дизель на АЗС можуть наблизитись до 60 грн/л

За минулий тиждень гуртові ціни на бензин та дизпальне зростали разом з нафтою. За даними аналітика консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександра Сіренко станом на п’ятницю 5 квітня середня вартість дизпального з постачанням автомобільним транспортом склала 46,17 грн/л порівняно з 45,59 грн/л станом на 29 березня. Середня вартість бензину А-95 в п’ятницю зросла на 1,99% порівняно з 29 березням до 49,18 грн/л.

Сіренко каже, що на минулому тижні найбільші українські мережі продовжили збільшувати вартість пального, тоді як окремі регіональні оператори почали знижувати ціни на пальне.

На АЗС Ukrnafta та на станціях колишньої мережі АЗС Glusco ціна всієї лінійки пального зросла на 0,50 грн/л, до 53,40 грн/л і 54,40 грн/л для бензину А-95 і дизпалива відповідно. Marshal збільшили вартість продуктів на 0,50 грн/л до 51,90 грн/л для бензину і ДП. Аналогічно підвищили ціни на стелах і низка регіональних операторів.

Тим часом на АЗС VST в Дніпропетровській області бензин навпаки здешевшав на 2,90 грн/л, а дизпальне – 1,90 грн/л, до 50,00 грн/л. Проте в інших регіонах вартість обох видів пального зросла на 0,50 грн/л. Оператор на Дніпропетровщині RLS зменшив вартість бензину на 1,30 грн/л ДП – на 0,90 грн/л, до 49,90 грн/л.

Станом на 5 квітня середня ціна бензину на АЗС А-95 складала 53,73 грн/л, а середня ціна дизпального - 53,93 грн/л.

Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін каже, що на цьому тижні очікує зростання гуртових та роздрібних цін на бензин та дизпальне через зростання світових цін на нафту.

"За минулий тиждень ціна нафти підскочила на 4 долари за барель. Це позначиться на ціні мінімум на 1,2-1,3 грн/л. При цьому мережі продовжують розширювати свою маржу, тому варто очікувати зростання на 1,5 грн/л на бензині та дизпаливі в короткий термін, тиждень або два". Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, ціни на нафту зараз наближаються до максимальних пікових значень минулого року. Торік восени нафта марки Brent досягала значень 92 долари за барель. Тоді ринок працював за фіксованого курсу національної валюти й у найбільших гравців ринку ціна доходила до пікових значень 58-59 грн/л. Зараз курс долара вище, тож на думку бізнесмена є всі підстави говорити про ціну на стелах в 59,99 грн/л . Великі мережі АЗС будуть утримуватися від того, щоб переходити психологічну позначку в 60 грн/л, але окремі мережі преміум-сегмента такі як Socar матимуть ціну вище 60 грн/л. Втім, якщо ціна на нафту зростатиме й далі психологічний бар’єр буде подолано.

Автогаз дешевшає в гурті, ціни на АЗС стабільні

Ціни на автогаз українського виробництва знижуються. Сіренко каже, що під час аукціону в системі “Української енергетичної біржі” 5 квітня було виставлено 1 тис. т скрапленого газу, які торгувалися за цінами на рівні 40000-41011 грн/т, після того, як на торгах 3 квітня середня ціна LPG українського виробництва зменшилася на 745 грн/т до 41890 грн/т. Ціни пропозицій газу на умовах самовивозу від торговельних компаній зменшилися на 477 грн/т до 42 274 грн/т протягом 4-5 квітня, або на 978 грн/т за тиждень.

"Низка гуртових продавців зазначає, ринкові ціни вже наблизилися до межі собівартості постачання імпортного LPG з більшості нинішніх джерел наповнення ринку. Надлишок ресурсу на ринку грає проти росту цін, не перекриваючи навіть зростання курсу іноземної валюти на 2-2,5% з початку березня". Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

Співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 зменшилося до 51,9%, порівняно з 53,2% в середньому протягом березня. Протягом 4-5 квітня зафіксовані одиничні випадки зниження цін мережами, через стале зниження гуртових цін. Так, у Київській області на АЗС Luxwen газ подешевшав на 50 коп./л до 26,99 грн/л. На АЗС мережі “24/7” автогаз подешевшав на 50 коп./л до 25,97 грн/л в Рівненській, Чернівецькій і Київській області, та до 25,97 у Полтавській та Дніпропетровській.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sinopec LPG Михайла Шубана на наступному тижні очікується стабілізація цін в гурті та роздріб. Ринок наповнений ресурсом, а попит залишається помірним.

"З'явились передумови для незначного зниження собівартості LPG, але не думаю, що це спричинить зниження оптової ціни на ринку, бо попит все б таки пожвавлюється. В середньостроковій перспективі можливий сценарій, коли через зростання ціни на бензин та дизель зросте попит на автогаз, що підтягне і ціну". Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sinopec LPG

Водночас він зазначає, що вартість автогазу залежатиме від попиту на LPG на глобальному ринку, а прямої кореляції ціни автогазу від цін на нафту немає, це опосередкований чинник.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 57,49 57,49 29,49 WOG 57,49 57,49 29,48 Socar 58,99 58,99 29,49 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 50,99 50,99 26,99

Дані: застосунки мереж АЗС.