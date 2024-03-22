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Энергетика
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Все индийские НПЗ перестали принимать нефть из российских танкеров "Совкомфлота"

Все индийские НПЗ перестали принимать нефть из российских танкеров "Совкомфлота"
Индийские НПЗ перестали принимать нефть из российских танкеров. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Частные и государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, включая крупнейшие компании Indian Oil Corp. прекратили принимать грузы, если они находятся на российских танкерах "Совкомфлота" (крупнейшей судоходной компании России, занимающейся транспортировкой сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов).

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Об этом пишет издание Вloomberg.

Сообщается, что нефтепереработчики тщательно проверяют право собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что они не связаны с находящейся под санкциями компанией.

Такое решение было принято после аналогичного шага крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия Индии Reliance Industries Ltd., о котором сообщалось ранее на этой неделе. Ужесточенная проверка танкерного гиганта также охватила другие нефтяные суда, перевозившие российскую нефть.

Сообщается, что в прошлом месяце Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в свой список санкций "Совкомфлот" и обнаружило 14 танкеров с сырой нефтью, в которых интересует эта контролируемая государством компания.

Это стало дополнением к более широким мерам, которые уже были применены к судам, не принадлежащим к "Совкомфлоту", и к дружественным с Россией компаниям с октября за нарушение потолка цены, установленной G-7.

Известно, что Индия была основным покупателем российской нефти с момента вторжения в Украину, но ужесточение санкций США привело к срыву торговли и тому, что нефтепереработчики ищут более дорогую нефть из других регионов, например из США.

Индия отказывается от российской нефти

Ранее сообщалось, что Индия, являвшаяся крупнейшим импортером российской нефти, сократила закупки у РФ, а индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, активно закупала российскую нефть со скидкой.

За 2022 год страна сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.

Напомним, индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) еще в феврале отказалась покупать российскую сырую нефть сорта Sokol, поскольку банки-посредники отказываются производить платежи из-за санкций. BPCL собирается покупать венесуэльскую нефть и ждет предложение скидки около $10.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко