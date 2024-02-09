- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Индийский НПЗ отказался покупать нефть у РФ
Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) отказалась покупать российскую сырую нефть сорта Sokol, поскольку банки-посредники отказываются проводить платежи из-за санкций.
Об этом сообщает Reuters.
Ссылаясь на собственные источники на нефтяном рынке, издание отмечает, что индийский НПЗ BPCL теперь по большей части полагается на нефть сорта Urals и воздерживается от покупки российской сырой нефти сорта Sokol из-за невыполнимых банками платежей.
Кроме того, по данным собеседников Reuters, других желающих приобрести нефть Sokol в мире больше нет, а количество покупателей Urals также существенно снизилось.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечается, что нефть Urals, ведущая экспортная смесь России, загружаемая из западных портов, в большинстве своем поставляется в Азию через эмбарго ЕС на российскую нефть, а Индия становится ее главным покупателем.
Между тем, не было никаких сбоев в получении BPCL российской нефти из-за кризиса в Красном море, и компания будет покупать нефть из любого источника, если это будет финансово выгодным, заявил руководитель нефтеперерабатывающих заводов Санджай Кханна.
BPCL собирается покупать венесуэльскую нефть и ждет предложение скидки около $10.
Индия отказывается от российской нефти
Ранее сообщалось, что Индия, являвшаяся крупнейшим импортером российской нефти, сократила закупки в РФ, а индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.
Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, активно закупала российскую нефть со скидкой.
За 2022 год страна сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.
Но сейчас один из самых прибыльных путей торговли нефтью в России с момента введения санкций Запада из-за войны в Украине сталкивается с серьезной проблемой из-за недостатков платежей в валюте.
Ранее сообщалось, что в Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.