Индия отказывается от российской нефти: будет покупать у Саудовской Аравии

Индия, являвшаяся крупнейшим импортером российской нефти, сократила закупки в РФ, а индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.

Об этом со ссылкой на свои источники в индийских компаниях сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, крупнейшие в Индии Indian Oil и Bharat Petroleu могут купить по 1 миллиону баррелей нефти каждое у саудовской Saudi Aramco.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, активно закупала российскую нефть со скидкой. Информация о возможном переходе страны на закупку Саудовской Аравии появилась на фоне слухов о трудностях с оплатой российского сырья.

Как пишет издание, российская нефть создает Индии все больше проблем и больше не столь привлекательна.

В частности, покупка российской легкой малосернистой нефти "Сокол" связана с проблемами при попытках произвести платеж, рассказал один из собеседников агентства.

Ранее Indian Oil Corp получала нефть "Сокол" ежемесячно по годовому соглашению с "Роснефтью".

7 января стало известно, что саудовская государственная компания Saudi Aramco снизит цены на поставку нефти ключевой марки Arab Light во всех регионах в феврале.

Компания приняла это решение из-за снижения спроса на этот вид топлива. Так, цены на поставки в Азию снизились на 1,5-2 доллара за баррель, также они были снижены для Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.

Индия считается третьим в мире крупнейшим импортером и потребителем нефти.

После того, как страны Запада отказались от российской нефти, страна агрессор РФ увеличила поставки топлива в Индию.

Рекордные отметки достигли импорта российской нефти в Индию в апреле. А за 2022 год страна сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.

Но сейчас один из самых прибыльных путей торговли нефтью в России с момента введения санкций Запада из-за войны в Украине сталкивается с серьезной проблемой из-за недостатков платежей в валюте, отличной от долларов, и краткосрочного решения не предусматривается.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

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