Індія відмовляється від російської нафти: буде купувати у Саудівської Аравії

Індія, яка була найбільшим імпортером російської нафти, скоротила закупівлі в РФ, а індійські державні нафтопереробні заводи планують нарощувати закупівлі нафти із Саудівської Аравії.

Про це із посиланням на свої джерела в індійських компаніях повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, найбільші в Індії Indian Oil та Bharat Petroleu можуть купити по 1 мільйону барелів нафти кожне у саудівської Saudi Aramco.

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, активно закуповувала російську нафту зі знижкою. Інформація про можливий перехід країни на закупівлю Саудівської Аравії з'явилася на тлі чуток про труднощі з оплатою російської сировини.

Як пише видання, російська нафта створює Індії дедалі більше проблем і більше не є такою привабливою.

Зокрема, купівля російської легкої малосірчистої нафти "Сокіл" пов'язана з проблемами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства.

Раніше Indian Oil Corp отримувала нафту "Сокіл" щомісяця за річною угодою з "Роснефтью".

7 січня стало відомо, що саудівська державна компанія Saudi Aramco знизить ціни на постачання нафти ключової марки Arab Light у всіх регіонах у лютому.

Компанія ухвалила це рішення через зниження попиту на цей вид палива. Так, ціни на постачання до Азії зменшилися на 1,5-2 долари за барель, також вони були знижені для Північно-Західної Європи, Середземномор'я та Північної Америки.

Індія вважається третім у світі найбільшим імпортером і споживачем нафти.

Після того, як країни заходу відмовилися від російської нафти, країна агресор РФ збільшила поставки палива в Індію.

Рекордних позначок сягнув імпорт російської нафти до Індії у квітні. А за 2022 рік країна заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію.

Але наразі один із найприбутковіших шляхів торгівлі нафтою в Росії з моменту запровадження санкцій Заходу через війну в Україні стикається з серйозною проблемою через недоліки платежів у валюті, відмінній від доларів, і короткострокового рішення не передбачається.

Раніше повідомлялося, що в Індії затримали оплату щонайменше семи партій російської нафти, поставленої місцевим нафтопереробним заводам, так як влада Індії незадоволена проведенням оплати в юанях замість рупій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com