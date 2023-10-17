Індія не заплатила за поставлену російську нафту: в чому причина

В Індії затримали оплату щонайменше семи партій російської нафти, поставленої місцевим нафтопереробним заводам, так як влада Індії незадоволена проведенням оплати в юанях замість рупій.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерел агентства, невдоволення індійського уряду з приводу того, що контрольовані державою нафтопереробники можуть оплачувати імпорт російської нафти китайською валютою, затримало оплату щонайменше семи вантажів.

"Це не заборонено, і якщо приватна фірма має юані для врегулювання своєї торгівлі, уряд її не зупинятиме, але він не заохочуватиме ані полегшуватиме таку торгівлю", — сказав представник Міністерства фінансів.

Як зауважує видання, плутанина з оплатою поки що не порушила поставки, оскільки російські фірми, такі як "Роснефть", продовжують постачати контрольованим державою індійським нафтопереробним заводам сировину.

Цього року Індія стала найбільшим імпортером російської нафти морським шляхом, а нафтопереробники розкуповували сиру нафту, продану зі знижкою після того, як деякі західні країни призупинили імпорт із Москви через її вторгнення в Україну.

Але нафтопереробники часто стикаються з проблемами врегулювання торгівлі нафтою з Москвою після того, як Сполучені Штати та Європейський Союз запровадили обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель, що змусило покупців шукати альтернативу.

У липні індійські нафтопереробники почали використовувати юані для оплати деяких поставок нафти, продовжуючи використовувати долари та дирхами для розрахунків за більшу частину своїх закупівель російської нафти.

Однак уряду Індії стало незручно використовувати юані для розрахунків, повідомили Reuters два чиновники Міністерства фінансів.

І, виходячи з коментарів офіційних осіб постраждалих нафтопереробних заводів, оплата щонайменше семи вантажів все ще очікується. Деякі платежі за останні вантажі, доставлені принаймні двом державним нафтопереробним заводам, досі неоплачені з вересня

"Поки незрозуміло, чи справді уряд наказав державним нафтопереробним підприємствам припинити платити в юанях, але несхвалення Нью-Делі є очевидним", - пише видання.

Джерела нафтопереробної промисловості повідомили, що трейдери були готові укладати угоди в дирхамах, але російські продавці хотіли оплати в юанях.

"Конвертація рупії в юань додає додаткових витрат", - повідомив виданню представник нафтопереробної галузі.

Зауважимо, Індія, найбільший покупець російської нафти, який забирав кожен другий барель, який танкери вивозили з портів РФ, має намір різко скоротити закупівлі.

Рекордних позначок сягнув імпорт російської нафти до Індії у квітні. А за 2022 рік країні заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію.

В ЄС закликали обмежити імпорт індійського палива, виготовленого з російської нафти, адже таким чином країна-агресор РФ продовжує отримувати доходи від продажу енергоресурсів.

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