Протягом минулого року імпорт російської нафти в Індію зріс удесятеро

Згідно з даними індійського державного банку Bank of Baroda, індійська економіка, яка є третьою за величиною економікою Азії, заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Окрім цього, у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію. Зараз ця цифра становить майже 20%.

Збільшення Індією закупівлі сировини відбувається в той момент, коли західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну, пише ВВС.

Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі. Згідно даних банку, через санкції Індія заощаджувала близько 89 доларів на кожній тонні сирої нафти.

Незважаючи на тиск з боку США та Європи, Індія відмовилася дотримуватися санкцій Заходу щодо російського імпорту. Вона посилалася на те, що залежить від імпорту енергоресурсів і не в змозі платити вищі ціни.

З початку війни в Україні Європа імпортувала в шість разів більше енергії з Росії, ніж Індія, заявив міністр закордонних справ країни Субраманьям Джайшанкар. Він наголосив, що Європі вдалося скоротити імпорт, але вона зробила це комфортним способом.

Оскільки війна затягується, деякі аналітики очікують, що Росія продовжить пропонувати дешеву нафту найбільшим імпортерам енергоносіїв в Азії - Індії та Китаю.

"Ми очікуємо, що споживання російської сирої нафти залишатиметься обмеженим цими двома країнами, зберігаючи великі знижки", — сказала Вандана Харі, експерт з енергетичної аналітичної компанії Vanda Insights.

Видання пише, що індійські нафтопереробники продовжуватимуть максимізувати свої прибутки до тих пір, поки зможуть це робити, а після скасування санкцій просто повернуться до свого звичного темпу купівлі сировини.

Після встановлення "Великою сімкою" граничної ціни на нафту, провідні банки Індії попередили, що не обслуговуватимуть угоди про закупівлю російської нафти за цінами, вищими за встановлений ліміт у $60 за барель.

Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж встановлена країнами G7 стеля цін, що цілком задовольняє адміністрацію США, де переконані, що це позитивно впливає як на індійськуекономіку, так і на стабілізацію нафтових ринків.