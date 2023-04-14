Банки Індії не обробляють платежі за нафту з РФ за ціною вище $60 за барель

Провідні банки Індії попередили, що не обслуговуватимуть угоди про закупівлю російської нафти за цінами, вищими за встановлений ліміт у $60 за барель.



Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що прагнення ОПЕК та її союзників підвищити ціни на нафту разом з цим підвищує вартість російської сирої нафти, що викликає занепокоєння банків Індії

Як сказав керівник одного нафтопереробного заводу, державний банк Індії та Bank of Baroda повідомив нафтопереробникам, що він не буде обробляти платежі за нафту, куплену понад ліміт ціни.

Наразі банки цієї південноазіатської країни уважніше стежать за цінами в портах завантаження, перш ніж додати витрати на доставку та логістику.

Індія разом із Китаєм стали ключовими покупцями російської сирої нафти після того, як більшість інших країн відмовились від поставок після вторгнення РФ в Україну. Індія скористалася перевагами дешевших барелів, закупивши рекордні обсяги нафти, зробивши Росію своїм головним постачальником після Іраку та Саудівської Аравії.

У той час як Індія імпортує російську нафту на основі поставки, що враховує логістику та інші витрати, банки вимагають підтверджень, що ціна за барель на рівні або нижче 60 доларів.

Росія все ще може транспортувати та продавати нафту за будь-яку ціну, якщо вона не використовує послуги та судна країн G-7 та ЄС.

ОПЕК+ сколихнула ринки на початку цього місяця після несподіваного оголошення про скорочення виробництва нафти. Після цього нафта марки Brent досягла ціни у 87 доларів за барель.

Російська нафта наразі торгується нижче Brent, але якщо ціна підніметься вище 95 доларів за барель, це підніме ціни на нафту вище верхнього ліміту, сказав керівник одного з індійських НПЗ. Інший керівник нафтопереробного заводу в Мумбаї сказав, що компанії можуть звернути увагу на інші індійські банки, які мають невеликі закордонні контакти та готові обробляти платежі, не боячись санкцій США.

Торгівля сирою нафтою вище ліміту може призвести до зменшення кількості танкерів, що призведе до зниження російських поставок до Індії, сказала Серена Хуанг, аналітик Vortexa Ltd.

Зазначимо, Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі.

Раніше Bloomberg писав, що Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж встановлена країнами G7, що цілком задовольняє адміністрацію США, де переконані, що це позитивно впливає як на індійську економіку, так і на стабілізацію нафтових ринків.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

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