Росія і Індія домовились перейти на новий еталон у торгівлі нафтою

Основний російський виробник нафти "Роснефть" та індійський нафтопереробний завод Indian Oil Corp домовилися використовувати в своїй останній угоді про постачання російської нафти еталон цін на нафту Dubai.

Про це повідомляє Reuters з посилання на власні джерела.

Тобто російська та індійська компанії, які контролюються урядами своїх країн, відмовитися від еталонної марки Brent, яка домінує в Європі. Таким чином РФ намагається змістити свої поставки нафти до Азії після того, як Європа запровадила часткове ембарго на російську нафту.

Обидва еталони виражені в доларах і встановлюються підрозділом американської S&P Global Inc. Основна різниця в тому, що Brent переважно використовують європейські нафтові компанії та трейдери, тоді як Dubai — в країнах Азії та Близького Сходу.

В агентстві з'ясували, що, згідно з новою угодою, оголошеною 29 березня, "Роснефть" майже подвоїть продажі нафти Indian Oil Corp. У російському уряді заявляють, що нібито "продажі російської нафти в Індію зросли в 22 рази за 2022 рік", але не можуть назвати обсяги.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти і газу у лютому 2023 року скоротилися на 46% порівняно з минулим роком. Це стала тенденція після введення Євросоюзом часткового ембарго, адже через це експорт російської нафти суттєво впав, хоча росіянам вдалося переорієнтувати свої поставки з Європи до Азії.

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