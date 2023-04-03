Як виняток: попри санкції Японія купує російську нафту й газ

Після західних санкцій Японія почала купувати російську нафту за цінами, що перевищують верхню межу в 60 доларів за барель, погодивши із США цей виняток.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Поступка США свідчить про залежність Японії від Росії у питаннях викопного палива, що, на думку аналітиків, вплинуло на нерішучість Токіо щодо повнішої підтримки України у її війні з Росією.

Після західних санкцій багато європейських країн відмовились від російської нафти у відповідь на вторгнення в Україну, однак Японія за останній рік збільшила обсяги закупівель російського газу. Зазначається, що Японія є єдиною країною "Великої сімки", яка не постачає летальну зброю в Україну, а прем'єр-міністр Фуміо Кісіда був останнім лідером G7, який відвідав Україну після вторгнення Росії.

Закупівлі нафти, хоч і незначні та санкціоновані США, є проломом у єдності зусиль, спрямованих на встановлення глобального обмеження на закупівлю російської сирої нафти на рівні 60 доларів за барель.

Фуміо Кісіда заявив, що саміт G-7, який пройде в травні в Хіросімі, продемонструє солідарність з Україною. Токіо заявив, що зобов'язується підтримувати Київ, але не може надіслати зброю через давні експортні обмеження, які наклав на себе уряд.

Нагадаємо, раніше Японія розширила санкції проти Росії, заборонивши експорт безпілотників, сталі та алюмінію.