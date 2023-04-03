В виде исключения: несмотря на санкции, Япония покупает российскую нефть и газ

После западных санкций Япония начала покупать российскую нефть по ценам, превышающим верхний предел в 60 долларов за баррель, согласовав с США это исключение.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Уступка США свидетельствует о зависимости Японии от России в вопросах ископаемого топлива, что, по мнению аналитиков, повлияло на нерешительность Токио по более полной поддержке Украины в войне с Россией.

После западных санкций многие европейские страны отказались от российской нефти в ответ на вторжение в Украину, однако Япония за последний год увеличила объемы закупок российского газа. Отмечается, что Япония является единственной страной "Большой семерки", не поставляющей летальное оружие в Украину, а премьер-министр Фумио Кисида был последним лидером G7, посетившим Украину после вторжения России.

Закупки нефти, хоть и незначительные и санкционированные США, являются брешью в единстве усилий, направленных на установление глобального ограничения на закупку российской сырой нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Фумио Кисида заявил, что саммит G-7, который пройдет в мае в Хиросиме, продемонстрирует солидарность с Украиной. Токио заявил, что обязуется поддерживать Киев, но не может отправить оружие из-за давних экспортных ограничений, которые наложило на себя правительство.

Напомним, ранее Япония расширила санкции против России, запретив экспорт беспилотников, стали и алюминия.