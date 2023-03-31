"Русский мир" й дружба з Китаєм": Путін підписав концепцію зовнішньої політики Росії

Концепція затверджена указом президента від 31 березня 2023 р., згідно їй Росія самовизначилася як самобутня цивілізація, що згуртувала російський народ та інші народи, що складають спільність “Русского мира”.

Про це повідомляє МЗС Росії.

Зокрема, зазначається, що Росія не вважає себе ворогом Заходу, не ізолюється від нього, не має щодо нього ворожих намірів. Проте РФ має намір приділяти пріоритетну увагу усуненню "рудиментів домінування США та інших недружніх держав" у світових справах.

Також, йдеться в документі, Росія прагне до забезпечення безпеки рівною мірою для всіх держав на основі принципу взаємності, а її пріоритети – "протидія кампанії русофобії, захист російської мови, російської культури, спорту, Російської православної церкви від дискримінації".

Важливе значення має поглиблення зв'язків і координації з Китаєм та Індією. Також Росія вважає ісламську цивілізацію дружньою й буде зміцнювати взаємовигідне співробітництво з нею.

Щодо Африки - РФ має намір сприяти подальшому її становленню як самобутнього і впливового центру світового розвитку. Крім того, заплановано нарощення співпраці із Латинською Америкою.

Нагадаємо, що Китай виступає проти розміщення російської ядерної зброї у Білорусі, та вважає, що слід знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх.