Концепция утверждена указом президента от 31 марта 2023 г., согласно ей Россия самоопределилась как самобытная цивилизация, сплотившая русский народ и другие народы, составляющие общность “Русского мира”.

Об этом сообщает МИД России.

В частности, отмечается, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет против него враждебных намерений. Однако РФ намерена уделять приоритетное внимание устранению "рудиментов доминирования США и других недружественных государств" в мировых делах.

Также, говорится в документе, Россия стремится к обеспечению безопасности в равной степени для всех государств на основе принципа взаимности, а ее приоритеты – "противодействие кампании русофобии, защита русского языка, русской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации".

Важное значение имеет углубление связей и координация с Китаем и Индией. Также Россия считает исламскую цивилизацию дружественной и будет укреплять взаимовыгодное сотрудничество с ней.

Африка - РФ намерена способствовать дальнейшему ее становлению как самобытного и влиятельного центра мирового развития. Кроме того, запланировано наращивание сотрудничества с Латинской Америкой.

Напомним, что Китай выступает против размещения российского ядерного оружия в Беларуси и считает, что следует снижать стратегические риски, а не повышать их.