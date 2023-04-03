Россия и Индия договорились перейти на новый эталон в торговле нефтью

Основной российский производитель нефти "Роснефть" и индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp договорились использовать в своем последнем соглашении о поставках российской нефти эталон цен на нефть Dubai.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

То есть российская и индийская компании, контролируемые правительствами своих стран, отказаться от эталонной марки Brent, доминирующей в Европе. Таким образом, РФ пытается сместить свои поставки нефти в Азию после того, как Европа ввела частичное эмбарго на российскую нефть.

Оба эталона выражены в долларах и устанавливаются подразделением американской S&P Global Inc. Основная разница в том, что Brent преимущественно используют европейские нефтяные компании и трейдеры, в то время как Dubai – в странах Азии и Ближнего Востока.

В агентстве выяснили, что, согласно новому соглашению, объявленному 29 марта, "Роснефть" почти удвоит продажи нефти Indian Oil Corp. В российском правительстве заявили, что якобы "продажи российской нефти в Индию выросли в 22 раза за 2022 год", но не могут назвать объемы.

Напомним, доходы России от экспорта нефти и газа в феврале 2023 года сократились на 46% по сравнению с прошлым годом. Это стала тенденция после введения Евросоюзом частичного эмбарго, ведь из-за этого экспорт российской нефти существенно упал, хотя россиянам удалось переориентировать свои поставки из Европы в Азию.

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