Банки Индии не обрабатывают платежи за нефть из РФ по цене выше $60 за баррель

Ведущие банки Индии предупредили, что не будут обслуживать договора о закупке российской нефти по ценам выше установленного предела в $60 за баррель.



Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стремление ОПЕК и ее союзников повысит цены на нефть повышает стоимость и российской сырой нефти, что вызывает беспокойство банков Индии.

Как сказал руководитель одного нефтеперерабатывающего завода, государственный банк Индии и Bank of Baroda сообщил нефтепереработчикам, что он не будет обрабатывать платежи за нефть, купленную сверх лимита цены.

Пока банки этой южноазиатской страны внимательнее следят за ценами в портах загрузки, прежде чем добавить расходы на доставку и логистику.

Индия вместе с Китаем стали ключевыми покупателями российской сырой нефти после того, как большинство других стран отказались от поставок после вторжения РФ в Украину. Индия воспользовалась преимуществами более дешевых баррелей, закупив рекордные объемы нефти, сделав Россию своим главным поставщиком после Ирака и Саудовской Аравии.

В то время как Индия импортирует российскую нефть на основе поставки, учитывающей логистику и другие расходы, банки требуют подтверждений, что цена за баррель на уровне или ниже 60 долларов.

Россия все еще может транспортировать и продавать нефть по любой цене, если она не использует услуги и суда стран G-7 и ЕС.

ОПЕК+ всколыхнула рынки в начале этого месяца после неожиданного объявления о сокращении производства нефти. После этого нефть марки Brent достигла цены в 87 долларов за баррель.

Российская нефть торгуется ниже Brent, но если цена поднимется выше 95 долларов за баррель, это поднимет цены на нефть выше верхнего лимита, сказал руководитель одного из индийских НПЗ. Другой руководитель нефтеперерабатывающего завода в Мумбаи сказал, что компании могут обратить внимание на другие индийские банки, имеющие небольшие зарубежные контакты и готовые обрабатывать платежи, не опасаясь санкций США.

Торговля сырой нефтью выше лимита может привести к уменьшению количества танкеров, что приведет к снижению российских поставок в Индию, сказала Серена Хуанг, аналитик Vortexa Ltd.

Отметим, Индия является третьим по величине импортером нефти в мире.

Ранее Bloomberg писал , что Индия покупает российскую нефть по значительно более низкой цене, чем установленная странами G 7, что вполне удовлетворяет администрацию США, где убеждены, что это положительно влияет как на индийскую. экономику, и на стабилизацию нефтяных рынков.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

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