Китай економить мільярди доларів, купуючи нафту у підсанкційних країн

За дев’ять місяців поточного року Китай зекономив не менше $10 мільярдів, купуючи сиру нафту від країн, на які Захід наклав санкції.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні підрахунки на основі даних трейдерів і суднотрекерів.

Як зазначає видання, ненавмисним наслідком санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та іншими державами проти Росії, Ірану та Венесуели, стало зниження вартості імпорту нафти для нафтопереробників у Китаї.

Імпорт із нижчими цінами став благом для Піднебесної, оскільки збільшив пропускну спроможність і маржу для другого за величиною споживача нафти у світі, і сприяв прибутковому експорту державними нафтопереробними заводами дизельного палива та бензину.

Закупівля нафти Китаєм також є джерелом доходів для Москви, Тегерана та Каракасу, чия економіка, обмежена санкціями Заходу, страждає від браку інвестицій.

Відповідно до середніх даних, наданих танкерними трекерами Vortexa та Kpler, Китай відвантажив морем рекордні 2,765 мільйона барелів на день сирої нафти з Ірану, Росії та Венесуели за перші дев’ять місяців 2023 року.

Ці три країни склали 25% нафтового імпорту Китаю у 2023 році, що більше, ніж 21% тогоріч та у два рази більше, ніж 12% у 2020 році. Нафта з цих країн витиснула з китайського ринку нафту з Близького Сходу, Західної Африки та Південної Америки.

З січня по вересень Росія поставляла до Китаю 1,3 мільйона барелів морської нафти на добу. За даними китайських торговельних джерел, Китай також імпортував близько 800 000 барелів нафти ESPO по трубопроводу.

Морське постачання збільшилися на 400 тис. б/д, або на 30%, у порівнянні з минулим роком, оскільки європейці відмовилися від російської нафти.

Цього року Китай заощадив 4,34 мільярда доларів, імпортуючи російську нафту, виходячи з порівняння агентством Reuters місячної різниці цін між ESPO та нафтою Tupi з Бразилії.

Підрахунки, засновані на даних трейдерів, показали, що на імпорті венесуельської нафти, Китай заощадив у середньому 10 доларів США за барель порівняно з аналогічною колумбійською нафтою Castilla. Країна заощадила приблизно 15 доларів на барелі, купуючи іранську сиру нафту проти оманської нафти.

Також Китай заощадив приблизно 4,2 мільярда доларів, імпортувавши рекордні 1 мільйон барелів на добу з Ірану за той самий період, оскільки Тегеран збільшив видобуток майже до максимального рівня та запропонував знижки.

Відповідно до середнього значення даних Vortexa і Kpler, приплив венесуельської нафти в січні-вересні становив близько 430 000 барелів на добу, а економія Китаю від купівлі венесуельської нафти склала 1,17 мільярда доларів.

Зауважимо, три найбільші китайські нафтові компанії Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни.

Минулого року Росія стала другим за величиною постачальником сирої нафти в Китай, поставивши 86,2 мільйона тонн. До цього лідирувала Саудівська Аравія, яка продала 87,49 млн тонн сирої нафти протягом року.

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