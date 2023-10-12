Китай экономит миллиарды долларов, покупая нефть у подсанкционных стран

За девять месяцев текущего года Китай сэкономил не менее $10 миллиардов, покупая сырую нефть от стран, на которые Запад наложил санкции.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные подсчеты на основе данных трейдеров и судотрекеров.

Как отмечает издание, непреднамеренным следствием санкций, введенных Соединенными Штатами и другими государствами против России, Ирана и Венесуэлы, стало снижение стоимости импорта нефти для нефтепереработчиков в Китае.

Импорт с более низкими ценами стал благом для Поднебесной, поскольку увеличил пропускную способность и маржу для второго по величине потребителя нефти в мире, и способствовал прибыльному экспорту государственными нефтеперерабатывающими заводами дизельного топлива и бензина.

Закупка нефти Китаем также является источником доходов для Москвы, Тегерана и Каракаса, чья экономика, ограниченная санкциями Запада, страдает от нехватки инвестиций.

Согласно средним данным, предоставленным танкерными трекерами Vortexa и Kpler, Китай отгрузил по морю рекордные 2,765 миллиона баррелей в день сырой нефти из Ирана, России и Венесуэлы за первые девять месяцев 2023 года.

Эти три страны составили 25% нефтяного импорта Китая в 2023 году, что больше, чем 21% в этом году и в два раза больше, чем 12% в 2020 году. Нефть этих стран вытеснила с китайского рынка нефть с Ближнего Востока, Западной Африки и Южной Америки.

С января по сентябрь Россия поставляла в Китай 1,3 миллиона баррелей морской нефти в сутки. По данным китайских торговых источников, Китай также импортировал около 800 000 баррелей нефти ESPO по трубопроводу.

Морские поставки увеличились на 400 тыс. б/д, или на 30% по сравнению с прошлым годом, поскольку европейцы отказались от российской нефти.

В этом году Китай сэкономил 4,34 миллиарда долларов, импортируя российскую нефть исходя из сравнения агентством Reuters месячной разницы цен между ESPO и нефтью Tupi из Бразилии.

Подсчеты, основанные на данных трейдеров, показали, что на импорте венесуэльской нефти Китай сэкономил в среднем 10 долларов США за баррель по сравнению с аналогичной колумбийской нефтью Castilla. Страна сэкономила примерно 15 долларов на баррели, покупая иранскую сырую нефть вместо оманской нефти.

Также Китай сэкономил около 4,2 миллиарда долларов, импортировав рекордные 1 миллион баррелей в сутки из Ирана за тот же период, поскольку Тегеран увеличил добычу почти до максимального уровня и предложил скидки.

Согласно среднему значению данных Vortexa и Kpler, приток венесуэльской нефти в январе-сентябре составил около 430 000 баррелей в сутки, а экономия Китая от покупки венесуэльской нефти составила 1,17 миллиарда долларов.

Заметим, три крупнейших китайских нефтяных компании Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны.

В прошлом году Россия стала вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, поставив 86,2 миллиона тонн. До этого лидировала Саудовская Аравия, которая продала 87,49 млн. тонн сырой нефти в течение года.

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