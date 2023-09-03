РФ потеряла главного покупателя своей нефти

Индия, крупнейший покупатель российской нефти, забиравший каждый второй баррель, который танкеры вывозили из портов РФ, намерена резко сократить закупки.

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Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что министр энергетики Индии Хардеп Пури заявил, что зависимость Индии от нефти из России будет существенно уменьшена.

По его словам, индийские НПЗ, которые после начала войны более чем в 40 раз увеличили закупки у РФ и обеспечивали ими половину всего нефтяного импорта, будут переходить на баррели с Ближнего Востока.

Как отметил Пури, цены на нефть из стран Персидского Залива "стали гораздо привлекательнее".

Российская нефть подорожала после того, как лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин решил отменить скидку для Индии. Средняя цена реализации нефти сорта Urals, по данным Минфина РФ, составила $64,37 за баррель и превысила ценовой потолок стран G7, хотя еще в начале года стоила около $50, а в конце прошлого — чуть больше $40.

Кроме того, власти Индии проинструктировали нефтеперерабатывающие заводы о необходимости строго соблюдать санкции Запада в отношении России.

"Мы на рынке сегодня, и мы будем покупать у любого", – подчеркнул Пури.

Как пишет издание, спрос на российскую нефть в Индии уже падает. По данным Kpler, объемы поставок снижаются три месяца подряд и в июне упали до минимума за 7 месяцев – 1,6 млн баррелей в день. По сравнению с рекордами, показанными в мае (2,2 млн баррелей в сутки), импорт из РФ рухнул более чем на четверть.

Российскую нефть Индия заменяет на саудовскую. Поставки из крупнейшего нефтедобывателя в ОПЕК выросли на 63%, до 863 тысяч баррелей в день.

Заметим, что рекордных отметок достиг импорт российской нефти в Индию в апреле. А за 2022 год стране сэкономила около 5 миллиардов долларов вследствие закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.

В ЕС призвали ограничить импорт индийского топлива, произведенного из российской нефти, ведь таким образом страна-агрессор РФ продолжает получать доходы от продажи энергоресурсов.

В прошлом году Россия также была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, поставив 86,2 миллиона тонн. До этого лидировала Саудовская Аравия, которая продала 87,49 млн. тонн сырой нефти в течение года.