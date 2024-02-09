Індійський НПЗ відмовився купувати нафту в РФ

Індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) відмовилась купувати російську сиру нафту сорту Sokol, оскільки банки-посередники відмовляються проводять платежі через санкції.

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Про це повідомляє Reuters.

Посилаючись на власні джерела на нафтовому ринку, видання зазначає, що індійський НПЗ BPCL тепер здебільшого покладається на нафту сорту Urals й утримується від купівлі російської сирої нафти сорту Sokol через нездійснювані банками платежі.

Крім того, за даними співрозмовників Reuters, інших охочих придбати нафту Sokol у світі більше немає, а кількість покупців Urals також суттєво зменшилася.

Зазначається, що нафта Urals, провідна експортна суміш Росії, що завантажується із західних портів, здебільшого постачається до Азії через ембарго ЄС на російську нафту, а Індія стає її головним покупцем.

Тим часом не було жодних збоїв в отриманні BPCL російської нафти через кризу в Червоному морі, і компанія буде купувати нафту з будь-якого джерела, якщо це буде фінансово вигідним, заявив керівник нафтопереробних заводів Санджай Кханна.

Наразі BPCL збирається купувати венесуельську нафту та чекає на пропозицію знижки близько $10.

Індія відмовляється від російської нафти

Раніше повідомлялося, що Індія, яка була найбільшим імпортером російської нафти, скоротила закупівлі в РФ, а індійські державні нафтопереробні заводи планують нарощувати закупівлі нафти із Саудівської Аравії.

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, активно закуповувала російську нафту зі знижкою.

За 2022 рік країна заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію.

Але наразі один із найприбутковіших шляхів торгівлі нафтою в Росії з моменту запровадження санкцій Заходу через війну в Україні стикається з серйозною проблемою через недоліки платежів у валюті.

Раніше повідомлялося, що в Індії затримали оплату щонайменше семи партій російської нафти, поставленої місцевим нафтопереробним заводам, так як влада Індії незадоволена проведенням оплати в юанях замість рупій.