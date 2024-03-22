Усі індійські НПЗ припинили приймати нафту з російських танкерів "Совкомфлоту"

Приватні та державні нафтопереробні компанії Індії, включаючи найбільшу компанії Indian Oil Corp. припинили приймати вантажі, якщо вони знаходяться на російських танкерах "Совкомфлоту" (найбільшої судноплавної компанії Росії, яка займається транспортування зрідженого газу, сирої нафти та нафтопродуктів).

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це пише видання Вloomberg.

Повідомляється, що нафтопереробники ретельно перевіряють право власності на кожне судно, щоб переконатися, що вони не пов’язані з компанією, яка знаходиться під санкціями.

Таке рішення було прийнято після аналогічного кроку найбільшого приватного нафтопереробного підприємства Індії Reliance Industries Ltd., про який повідомлялося раніше цього тижня. Посилена перевірка танкерного гіганта також охопила інші нафтові судна, що перевозили російську нафту.

Повідомляється, що минулого місяця Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до свого списку санкцій "Совкомфлот" і виявило 14 танкерів із сирою нафтою, в яких має інтерес ця контрольована державою компанія.

Це стало доповненням до ширших заходів, які вже були застосовані до суден, які не належать до "Совкомфлоту", і до дружніх з Росією компаній з жовтня за порушення стелі ціни, яку встановила G-7.

Відомо, що Індія була основним покупцем російської нафти з моменту вторгнення в Україну, але посилення санкцій США призвело до зриву торгівлі та до того, що нафтопереробники шукають дорожчу нафту з інших регіонів, наприклад із США.

Індія відмовляється від російської нафти

Раніше повідомлялося, що Індія, яка була найбільшим імпортером російської нафти, скоротила закупівлі в РФ, а індійські державні нафтопереробні заводи планують нарощувати закупівлі нафти із Саудівської Аравії.

Індія, третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, активно закуповувала російську нафту зі знижкою.

За 2022 рік країна заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію.

Нагадаємо, індійська нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) ще у лютому відмовилась купувати російську сиру нафту сорту Sokol, оскільки банки-посередники відмовляються проводять платежі через санкції. Наразі BPCL збирається купувати венесуельську нафту та чекає на пропозицію знижки близько $10.

Джерело фото: ua.depositphotos.com