РФ может потерять крупнейшего покупателя нефти из-за санкций США

Новые санкции США против страны-агрессора РФ угрожают обвалом продаж российской нефти в Индию, крупнейшего покупателя российской морской нефти, и усложняют попытки индийских государственных нефтепереработчиков обеспечить ежегодные соглашения по поставкам.

Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что 23 февраля Вашингтон ввел санкции по случаю второй годовщины вторжения Москвы в Украину и в ответ на смерть оппозиционера Алексея Навального.

Санкции направлены на ведущую российскую танкерную группу "Совкомфлот", которую Вашингтон обвинил в причастности к нарушению ограничения цен G7 на российскую нефть, а также на 14 танкеров сырой нефти, связанных с "Совкомфлотом".

Источники издания сообщили, что индийские нефтепереработчики озабочены последними санкциями, которые создадут "проблемы" с получением судов для российской нефти и могут поднять фрахтовые ставки. Это может сузить дисконт на покупаемую нефть у трейдеров и российских компаний.

Кроме того, Москве, возможно, придется придумывать, как защититься от риска дальнейших санкций и обходить существующие ограничения, что придает неопределенности для трейдеров.

Индия редко покупала российскую нефть до 2022 года из-за высоких транспортных расходов, но нефтепереработчики третьей по величине страны-импортера нефти в мире теперь являются крупными покупателями, извлекая выгоду от более низких цен после того, как Европа запретила импорт российской нефти.

В 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Благодаря срочным соглашениям и закупкам на спотовом рынке, южноазиатская страна импортировала около 1,66 миллиона баррелей российской нефти в день в 2023 году по сравнению со средними 652 000 баррелей в день в 2022 году.

В настоящее время государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp ведут совместные переговоры с крупной российской компанией "Роснефть" по ежегодному соглашению по обеспечению совокупного объема до 400 000 баррелей в сутки российской нефти.

Источники издания сообщили, что конечные объемы по запланированным срочным соглашениям зависят от условий оплаты и скидок, предложенных РФ.

В то же время представитель индийского правительства сообщил, что Индия продолжит покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться ниже верхнего предела цены на несанкционных судах.

Индия отказывается от российской нефти

Ранее сообщалось, что Индия, являвшаяся крупнейшим импортером российской нефти, сократила закупки у РФ, а индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют наращивать закупки нефти из Саудовской Аравии.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, активно закупала российскую нефть со скидкой.

За 2022 год страна сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. В то время как в 2021 году российская нефть составляла лишь 2% годового импорта нефти в Индию.

Но сейчас один из самых прибыльных путей торговли нефтью в России с момента введения санкций Запада из-за войны в Украине сталкивается с серьезной проблемой из-за недостатков платежей в валюте.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

Недавно индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) отказалась покупать российскую сырую нефть сорта Sokol, поскольку банки-посредники отказываются производить платежи из-за санкций.