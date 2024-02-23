Байден сделал заявление к годовщине вторжения и объявил о новых санкциях против РФ

23 февраля президент США Джо Байден сделал заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину и объявил о новых санкциях против России.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Через два года мы еще ярче видим то, что знали с первого дня: Путин сильно просчитался", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что американский народ и люди во всем мире понимают, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины, а Путин "должен заплатить за смерти и разрушения, которые он стремится и дальше продолжать".

"Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и смерть Алексея Навального", - заявил президент США.

Глава Белого дома подчеркнул, что эти санкции будут направлены против людей, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и уклоняющихся от санкций.

"Мы также вводим новые экспортные ограничения против почти 100 организаций, оказывающих скрытую поддержку российской военной машине. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России", - подчеркнул Байден.

В то же время Байден в очередной раз призвал Палату представителей принять законопроект о финансовой помощи Украине.

"Мы должны стоять на стороне Украины и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Сейчас пора доказать, что США отстаивают свободу и ни перед кем не склоняются", - резюмировал президент США.

Заметим, на сайте Министерства финансов США детального списка лиц и организаций, в отношении которых вводятся санкции, пока нет.

Напомним, президент США Джо Байден во время встречи с супругой Алексея Навального Юлией Навальной анонсировал персональные санкции против российского диктатора Владимира Путина.

"Мы объявим о санкциях против Путина, ответственного за его (Навального — ред) смерть", — заявил Байден после встречи с вдовой и дочерью покойного политика.