Байден зробив заяву до річниці вторгнення та оголосив про нові санкції проти РФ

23 лютого президент США Джо Байден зробив заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну та оголосив про нові санкції проти Росії.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Через два роки ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: Путін сильно прорахувався", - сказав Байден.

Він підкреслив, що американський народ і люди в усьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України, а Путін "має заплатити за смерті і руйнування, які він прагне і надалі продовжувати".

"Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України й за смерть Олексія Навального", - заявив президент США.

Очільник Білого дому наголосив, що ці санкції будуть спрямовані проти людей, які пов'язані з ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та людей, які ухиляються від санкцій.

"Ми також запроваджуємо нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині. Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії", - підкреслив Байден.

Водночас Байден вкотре закликав Палату представників ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні.

"Ми повинні стояти на боці України та об’єднатися з нашими союзниками та партнерами. Зараз настав час довести, що США відстоюють свободу і ні перед ким не схиляються", - резюмував президент США.

Зауважимо, на сайті Міністерства фінансів США детального списку осіб та організацій, щодо яких запроваджуються санкції, поки немає.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час зустрічі з дружиною Олексія Навального Юлією Навальною анонсував персональні санкції проти російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми оголосимо про санкції проти Путіна, який відповідальний за його (Навального — ред) смерть", — заявив Байден після зустрічі з вдовою та дочкою покійного політика.