Байден обіцяє персональні санкції проти Путіна та понад 500 об'єктів в РФ до річниці повномасштабної війни

У другу річницю повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну Сполучені Штати планують оголосити про нові санкції проти понад 500 російських підприємств, юридичних та фізичних осіб.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо в інтерв'ю Reuters.

За його словами, заходи, вжиті у партнерстві з іншими країнами, будуть націлені на російський військово-промисловий комплекс і компанії в третіх країнах, які полегшують доступ Росії до товарів.

Адейемо зауважив, що Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за війну та смерть лідера опозиції Олексія Навального.

"Ми запровадимо сотні санкцій просто тут, у Сполучених Штатах, але важливо пам’ятати, що ці дії вживає не лише Америка", — сказав Адейемо.

Цей пакет стане черговим із тисяч санкцій проти Москви, оголошених Сполученими Штатами та їхніми союзниками після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Санкції та експортний контроль спрямовані на те, щоб уповільнити Росію, що ускладнить їй ведення війни в Україні", - підкреслив Адейемо.

Крім того, президент США Джо Байден під час зустрічі з дружиною Олексія Навального Юлією Навальною анонсував персональні санкції проти російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми оголосимо про санкції проти Путіна, який відповідальний за його (Навального — ред) смерть", — заявив Байден після зустрічі з вдовою та дочкою покійного політика.

Нагадаємо, 21 лютого Європейський Союз схвалив свій 13-й пакет санкцій проти Росії. Пакет буде офіційно затверджено до другої річниці початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.