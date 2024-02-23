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Байден обіцяє персональні санкції проти Путіна та понад 500 об'єктів в РФ до річниці повномасштабної війни
У другу річницю повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну Сполучені Штати планують оголосити про нові санкції проти понад 500 російських підприємств, юридичних та фізичних осіб.
Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо в інтерв'ю Reuters.
За його словами, заходи, вжиті у партнерстві з іншими країнами, будуть націлені на російський військово-промисловий комплекс і компанії в третіх країнах, які полегшують доступ Росії до товарів.
Адейемо зауважив, що Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за війну та смерть лідера опозиції Олексія Навального.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ми запровадимо сотні санкцій просто тут, у Сполучених Штатах, але важливо пам’ятати, що ці дії вживає не лише Америка", — сказав Адейемо.
Цей пакет стане черговим із тисяч санкцій проти Москви, оголошених Сполученими Штатами та їхніми союзниками після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
"Санкції та експортний контроль спрямовані на те, щоб уповільнити Росію, що ускладнить їй ведення війни в Україні", - підкреслив Адейемо.
Крім того, президент США Джо Байден під час зустрічі з дружиною Олексія Навального Юлією Навальною анонсував персональні санкції проти російського диктатора Володимира Путіна.
"Ми оголосимо про санкції проти Путіна, який відповідальний за його (Навального — ред) смерть", — заявив Байден після зустрічі з вдовою та дочкою покійного політика.
Нагадаємо, 21 лютого Європейський Союз схвалив свій 13-й пакет санкцій проти Росії. Пакет буде офіційно затверджено до другої річниці початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.