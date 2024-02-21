У ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ

21 лютого Європейський Союз схвалив свій 13-й пакет санкцій проти Росії. Пакет буде офіційно затверджено до другої річниці початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти Росії. Має бути опубліковано якраз до річниці 24 лютого", - написав він.

EU ambassadors have just given green light to the EU’s 13th 🇷🇺 sanctions package. Should be published just before the 24 feb anniversary. 🇺🇦 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 21, 2024

Як пише Reuters, у новому пакеті до списку буде додано майже 200 юридичних та фізичних осіб, але жодних нових галузевих заходів.

Зазначається, що Європейська комісія не додала нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну.

Незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як сподівається, викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили.

12 пакет санкцій ЄС проти РФ

Попередній 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вдалося ухвалити 18 грудня.

Попередній пакет включав такі заходи як заборону на російські діаманти, посилення імпортно-експортного контролю та посилення обмежень щодо обходу санкцій із попередніх пакетів.

ЄС також наклав заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів США 8 лютого оголосило про введення санкцій проти російських діамантів, відповідно до угоди країн "Великої сімки".

Заборона на імпорт російських алмазів є заходом "Великої сімки", яка заявила, що запровадить відповідне обмеження до 1 січня 2024 року. Про заборону імпорту діамантів уже повідомляла Канада.

В свою чергу, Британія заборонила імпорт російських алмазів, алюмінію, міді і нікелю.

Джерело фото: ua.depositphotos.com