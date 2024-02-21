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У ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ
21 лютого Європейський Союз схвалив свій 13-й пакет санкцій проти Росії. Пакет буде офіційно затверджено до другої річниці початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
"Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти Росії. Має бути опубліковано якраз до річниці 24 лютого", - написав він.
Як пише Reuters, у новому пакеті до списку буде додано майже 200 юридичних та фізичних осіб, але жодних нових галузевих заходів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зазначається, що Європейська комісія не додала нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну.
Незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як сподівається, викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили.
12 пакет санкцій ЄС проти РФ
Попередній 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вдалося ухвалити 18 грудня.
Попередній пакет включав такі заходи як заборону на російські діаманти, посилення імпортно-експортного контролю та посилення обмежень щодо обходу санкцій із попередніх пакетів.
ЄС також наклав заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів США 8 лютого оголосило про введення санкцій проти російських діамантів, відповідно до угоди країн "Великої сімки".
Заборона на імпорт російських алмазів є заходом "Великої сімки", яка заявила, що запровадить відповідне обмеження до 1 січня 2024 року. Про заборону імпорту діамантів уже повідомляла Канада.
В свою чергу, Британія заборонила імпорт російських алмазів, алюмінію, міді і нікелю.
Джерело фото: ua.depositphotos.com