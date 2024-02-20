ЄС продовжив дію санкцій проти РФ ще на рік

Європейський союз до 24 лютого 2025 року продовжив дію санкцій проти Росії, які ввели у відповідь на окупацію частини території України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Європейського Союзу.

Зазначається, що рішення про продовження санкцій проти РФ ухвалили 19 лютого, воно набуло чинності 20 лютого.

"За результатами перегляду Рішення від 23 лютого 2022 року щодо обмежувальних заходів у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію Російською Федерацією певних непідконтрольних уряду територій України та доти, доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, які наразі запроваджені ЄС, та вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно", - підкреслили в Раді Європейського Союзу.

Там додали, що обмежувальні заходи, що містяться в Рішенні від 23 лютого 2022 року, мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року.

Нагадаємо, 29 січня Рада Європейського союзу продовжила ще на шість місяців до 31 липня 2024 року свої обмежувальні заходи проти Росії через продовження нею війни проти України.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року ЄС ухвалив уже 12 пакетів нових санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України. Останній був ухвалений у грудні 2023 року. За повідомленнями ЗМІ, нині ЄС готує і 13-й пакет.

У 13-му пакеті санкцій проти РФ Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів. Він буде найслабшим з усіх.

Єврокомісія хоче швидко прийняти новий пакет санкцій до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Джерело фото: ua.depositphotos.com