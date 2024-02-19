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Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій проти РФ - Сійярто

Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій проти РФ - Сійярто
Петер Сійярто. Фото: скріншот з прес-конференції у Брюсселі

Введення нових санкцій Європейським Союзом проти Росії є безперспективним і лише завдає шкоди економіці ЄС, проте Угорщина не збирається блокувати їх введення.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ країни Петер Сійярто під час прес-конференції у Брюсселі 19 лютого, пише "Радіо Свобода".

За словами міністра, усі пункти 13-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, які могли завдати шкоди інтересам Угорщини, були виключені. Тому країна не буде перешкоджати його прийняттю.

Проте Сійярто продовжив висловлювати критику в адресу політики ЄС, підкреслюючи, що введені санкції не тільки не сприяють наближенню до миру, але й віддаляють від нього.

Він наголосив, що стратегія ЄС виявилася повністю невдалою і лише завдала шкоди економіці Євросоюзу, де, за його словами, все ще панує воєнний психоз.

Міністр також висловив думку, що вже зараз очевидно, що конфлікт в Україні не буде вирішено військовим шляхом.

Нагадаємо, 15 лютого Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Країна не погодилась із новими заходами через наявність у списку китайських компаній.

При цьому, Угорщина була єдиним скептиком на засіданні послів ЄС, які в іншому випадку підписала б пакет санкцій, націлених на майже 200 осіб і організацій з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Москві у військових зусиллях.

"Угорці не погодилися через китайські компанії", – сказав один із чиновників. Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан неодноразово сповільнювали або послаблювали заходи ЄС, спрямовані на покарання Росії чи допомогу Україні.  

За словами офіційних осіб, дискусії триватимуть і, ймовірно, будуть розглянуті міністрами держав-членів на зустрічах наступного тижня. Прихильники пакету санкцій сподіваються досягти згоди до наступної середи, щоб вкластися в кінцевий термін 24 лютого.

13-й пакет санкцій ЄС буде найслабшим з усіх

У 13-му пакеті санкцій проти РФ Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів. При цьому, Єврокомісія хоче швидко прийняти новий пакет санкцій до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як сподівається, викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили.

Новий 13-й пакет буде найслабшим з усіх. До нього увійдуть візові заборони та замороження активів близько 250 осіб та організацій.

Автор:
Тетяна Гойденко