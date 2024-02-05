Новий пакет санкцій ЄС проти РФ до річниці вторгнення буде найслабшим з усіх

У 13-му пакеті санкцій проти РФ Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Зазначається, що Єврокомісія хоче швидко прийняти новий пакет санкцій до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, як сподівається, викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили.

Всі держави-члени ЄС мають проголосувати одноголосно, щоб ухвалити нові санкції.

"Будуть сотні списків... юридичних і фізичних осіб. Ніяких гучних назв компаній", - сказав один із дипломатів.

Він додав, що пропозиція Єврокомісії, яка може надійти вже цього тижня, також розширить список російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення, які можуть бути використані для виготовлення зброї, як-от безпілотників.

Джерела видання додали, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір обмежувальних заходів, які можуть включати деякі нові заборони на імпорт.

ЄС уже заборонив багато великих товарів, таких як імпорт російської нафти морським транспортом і, нещодавно, алмазів.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато, щодо чого країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.

Новий 13-й пакет буде найслабшим з усіх, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його словами, у пакет увійдуть візові заборони та замороження активів близько 250 осіб та організацій.

«До другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і найменш амбітний пакет санкцій на сьогодні», - підкреслив Йозвяк.

12 пакет санкцій ЄС проти РФ

Попередній 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії вдалося ухвалити 18 грудня.

Узгоджений пакет включає такі заходи як заборону на російські діаманти, посилення імпортно-експортного контролю та посилення обмежень щодо обходу санкцій із попередніх пакетів.

ЄС також наклав заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com