Новый пакет санкций ЕС против РФ к годовщине вторжения будет самым слабым из всех

В 13-м пакете санкций против РФ Европейская комиссия не добавит новых запретов на импорт российских товаров, чтобы успеть принять его ко второй годовщине вторжения в Украину.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Отмечается, что Еврокомиссия хочет быстро принять новый пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину 24 февраля.

Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который, как надеется, вызовет минимальные прения среди государств-членов, чтобы его быстро приняли.

Все государства-члены должны проголосовать единогласно, чтобы принять новые санкции.

"Будут сотни списков... юридических и физических лиц. Никаких громких названий компаний", - сказал один из дипломатов.

Он добавил, что предложение Еврокомиссии, которая может поступить уже на этой неделе, также расширит список российских компаний, которым фирмы из ЕС не могут продавать товары двойного назначения, которые могут быть использованы для изготовления оружия, таких как беспилотники.

Источники издания добавили, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й набор ограничительных мер, которые могут включать некоторые новые запреты на импорт.

ЕС уже запретил многие крупные товары, такие как импорт российской нефти морским транспортом и, недавно, алмазов.

В Брюсселе считают, что осталось немного, в отношении чего страны ЕС могли бы достичь единого согласия, поскольку санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.

Новый 13-й пакет будет самым слабым из всех, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, в пакет войдут визовые запреты и заморозки активов около 250 человек и организаций.

«Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет санкций на сегодняшний день», - подчеркнул Йозвяк.

12 пакет санкций ЕС против РФ

Предыдущий 12-й пакет санкций Евросоюза против России удалось принять 18 декабря.

Согласованный пакет включает такие меры, как запрет на российские бриллианты, усиление импортно-экспортного контроля и усиление ограничений по обходу санкций из предыдущих пакетов.

ЕС также наложил запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или перевозку алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы происхождением из России, алмазы, экспортируемые из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Источник фото: ua.depositphotos.com