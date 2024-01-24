ЕС готовит 13-й пакет санкций против России: что в него войдет

Европейский Союз готовит 13-й санкционный пакет против России и финансовую поддержку для Киева в преддверии второй годовщины войны, пытаясь таким образом восстановить объемы западной помощи Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что пакет будет включать в себя новые ограничения для компаний и физических лиц, связанных с полномасштабным вторжением в Украину и 5 миллиардов евро военной помощи в год и прибыль, полученную от замороженных активов России.

Издание пишет, что новые санкции ЕС будут сосредоточены на расширении круга лиц, активы которых будут заморожены, запреты на поездки, но вряд ли они будут включать в себя запрет на импорт российского алюминия, как того требуют Польша и страны Балтии.

При этом Великобритания наложила ограничения на юридических и физических лиц, осуществляющих поставки драгоценных металлов российского производства, а также запретила импорт российских алмазов, алюминия, меди и никеля.

Однако российские алюминиевые изделия являются одними из товаров, которые находятся в центре внимания для следующего пакета санкций ЕС против России, пишет POLITICO. Процесс выплавки алюминия нуждается в огромном количестве электроэнергии, а цены на энергию составляют до 40 процентов производственных затрат. Таким образом, санкции против российского алюминия являются еще одним способом санкций в отношении российской энергетики.

Также в пакет может войти соглашение о выделении Киеву 50 миллиардов евро, которые все несколько раз блокировала Венгрия.

"Это деньги, оружие и санкции... Но через два года есть пределы того, что мы можем сделать, — сказал один дипломат ЕС, участвовавший в переговорах по пакету.

FТ пишет, Другие предложения также могут быть смягчены, чтобы получить поддержку, поскольку предыдущие попытки некоторых государств-членов запретить экспорт российского ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС провалились из-за отсутствия консенсуса.

ЕС не решится конфисковать российские активы

Что касается конфискации российских активов, большинство из которых находится в Европе, то, согласно сообщению, эта идея вряд ли получит поддержку от Италии, Франции и Германии.

Несмотря на то, что верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к согласию по использованию средств, полученных от замороженных активов России, Европейский союз, вероятно, не конфискует активы центрального банка РФ, которые сейчас заморожены в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, страна которого председательствует в ЕС до июля, очень сдержанно относится к возможности конфискации российских активов. Кроме того, Москва пообещала ответить конфисковать западные активы в России, которые, по некоторым данным, оцениваются в 288 миллиардов долларов.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.