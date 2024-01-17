Из-за возможного лишения голоса в Совете ЕС Венгрия готова разблокировать 50 млрд для Украины – Politico

Венгрия заявила, что готова уступить и разблокировать финансирование для Украины, которое составляет 50 млрд евро.

Об этом пишет Politico.

По словам нескольких европейских дипломатов и чиновников, премьер-министр Виктор Орбан готов к компромиссу по использованию денег из бюджета блока, даже несмотря на то, что новое соглашение, скорее всего, не будет отвечать требованиям, которые он выдвинул в прошлом месяце.

С тех пор в ЕС осторожно ищут, как решить данную проблему до того, как Орбан и другие лидеры встретятся на саммите в Брюсселе 1 февраля.

Издание пишет, что лидеры блока еще не достигли единодушного согласия относительно того, что предложить Венгрии, чтобы она пошла на уступки. Однако в ЕС уверены, что соглашение может быть заключено в течение нескольких недель.

По информации Politico, сначала в Брюсселе планировали предложить Орбану определенные уступки для достижения соглашения, но впоследствии отклонили попытку Венгрии разделить финансирование Украины на ежегодные транши, нуждающиеся в единодушном ежегодном одобрении. На практике это даст Орбану полномочия ежегодно блокировать финансирование ЕС для Украины или добиваться от Брюсселя уступок за снятие своего вето.

"Очень маловероятно, что страны-члены примут решение, дающее Венгрии шанс регулярно шантажировать", - сказал дипломат из ЕС.

Еще одна идея предполагала промежуточный пересмотр финансирования в 2025 году, но этот вариант также считается неприемлемым среди союзников Киева, поскольку создаст хаос. Это, в свою очередь, противоречит логике семилетнего бюджета ЕС, ориентированного на стабильность и предсказуемость.

Пока потенциальный компромисс, готовый идти в ЕС, может предусматривать возмещение исполнительной Венгрии ее расходы на выплату процентных ставок по кредитам, возникшим после пандемии Covid-19.

Аварийное торможение

Издание пишет, что в настоящее время комиссия ЕС также рассматривает возможность введения так называемого "аварийного торможения", что позволит любой стране, выступающей против финансирования Украины, отложить выплаты и отложить обсуждение на саммите лидеров ЕС. В то же время этот вариант не позволит одному государству-члену наложить вето на выплаты.

Консенсус такого решения состоит в том, что любой окончательный компромисс должен включать в себя некоторые уступки Венгрии — достаточные, чтобы позволить Орбану претендовать на победу дома.

"В декабре он сказал, что никаких денег из бюджета ЕС в Украину не пойдет. Если это произойдет, как он может сказать, что это не выигрыш?", - говорит дипломат.

Два дипломата отметили, что повторное вето на финансирование Украины побуждает членов ЕС призвать к так называемой процедуре статьи 7 для приостановления права голоса Венгрии в Европейском Совете, хотя президент Комиссии Урсула фон дер Ляен и главные советники Орбана все еще пытаются найти компромисс, в то время как потребность Украины в финансировании становится все более отчаянным.

Напомним, члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы, поскольку Орбан наложил вето на пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

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