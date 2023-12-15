Венгрия заблокировала 50 миллиардов евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

Об этом Орбан написал в социальной сети X.

"Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги для Украины, вето на просмотр MFF", – сообщил он.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Он добавил, что ЕС вернется к этому вопросу в следующем году.

"С 26 странами мы согласны. Пока нет согласия с Венгрией, но я очень уверен в следующем году", – заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Напомним, ранее Орбан угрожал сорвать саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться дальнейшая финансовая помощь Киеву. Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза, что составляет примерно треть общего финансирования страны.

Также 23 ноября исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС, поскольку блок стремится преодолеть вето Будапешта о помощи Украине. Но это не помогло.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал, что Украина одержала символическую победу в расширении Евросоюза, но потеряла в финансировании.

"Символический выигрыш Украины в расширении, но потеря в финансировании. Лидеры ЕС вернутся в конце января, чтобы договориться о 50 миллиардах евро - в надежде, что Венгрия примет участие...", - написал он.

so a symbolic win on 🇺🇦 on enlargement but a loss on financing. but EU leaders will come back in late January to agree on the 50 bn euro - with hopes that 🇭🇺 will be onboard... — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2023

Напомним, Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставил статус кандидата в ЕС Грузии.

Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня в этом году. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки после российского вторжения в Украину: сама Украина – уже 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта. Босния же подала заявку еще в феврале 2016 года и получила статус кандидата только 15 декабря 2022 года.