Босния и Герцеговина получила статус кандидата в члены ЕС

Европейский совет 15 декабря решил предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата в члены Европейского союза. Об этом объявил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

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"Сильный сигнал для народа, но также и явное ожидание того, что новая власть проведет реформы. Будущее Западных Балкан – в ЕС. Поздравляем!" – написал лидер ЕС.

Напомним, что накануне с рекомендацией предоставить Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата в ЕС выступил Совет Европейского союза.

Отметим, что Украина и Молдова получили статус кандидатов в ЕС 23 июня этого года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки уже после российского вторжения в Украину: сама Украина – уже 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта. Босния же подала заявку еще в феврале 2016 года.

Как установлено в статье 49 Договора о ЕС, любая европейская страна, уважающая ценности, указанные в статье 2 договора, и преданная их продвижению, может подать заявку на вступление в союз. Решение о принятии нового члена принимается Евросоветом единогласно после консультации с Еврокомиссией и получения согласия Европарламента.

Таким образом, статус "просто кандидатов" в ЕС сейчас имеют Украина, Молдова и Босния и Герцеговина. Еще четыре страны-кандидатки находятся в стадии переговоров о вступлении в союз – это Черногория (с 2012), Сербия (с 2014), Албания и Северная Македония (номинально с марта 2020 года, фактически – с июля 2022 года). При этом заморожены переговоры с Турцией, которая получила статус страны-кандидата еще в 1999 году.

Напомним также, что 14 декабря подало заявку на вступление в ЕС и Косово, которое не признается пятью из 27 членов самого союза (Испанией, Словакией, Кипром, Румынией и Грецией), а также странами-кандидатками - БиГ, Молдовой, Украиной и, собственно, Сербией, претендующей на него как свою территорию

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