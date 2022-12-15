Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата в члени ЄС

Європейська рада 15 грудня вирішила надати Боснії та Герцеговині статус країни-кандидата у члени Європейського союзу. Про це оголосив у Twitter голова Євроради Шарль Мішель.

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"Сильний сигнал для народу, але також і явне очікування того, що нова влада проведе реформи. Майбутнє Західних Балкан - у ЄС. Вітаємо!" – написав лідер ЄС.

Нагадаємо, що напередодні з рекомендацією надати Боснії та Герцеговині статус країни-кандидата в ЄС виступила Рада Європейського союзу.

Зазначимо, що Україна та Молдова отримали статус кандидатів у ЄС 23 червня цього року. При цьому Грузії у наданні такого статусу тоді було відмовлено. Всі три країни подали заявки вже після російського вторгнення в Україну: сама Україна - вже 28 лютого, а Молдова та Грузія - 3 березня. Боснія ж подала заявку ще у лютому 2016 року.

Як встановлено у статті 49 Договору про ЄС, будь-яка європейська країна, яка поважає цінності, зазначені у статті 2 договору, та віддана їхньому просуванню, може подати заявку на вступ до союзу. Рішення про прийняття нового члена приймається Єврорадою одноголосно після консультації з Єврокомісією та отримання згоди Європарламенту.

Таким чином, статус "просто кандидатів" до ЄС зараз мають Україна, Молдова та Боснія і Герцеговина. Ще чотири країни-кандидатки знаходяться у стадії переговорів про вступ до союзу - це Чорногорія (з 2012), Сербія (з 2014), Албанія та Північна Македонія (номінально з березня 2020 року, фактично - з липня 2022 року). При цьому наразі заморожено переговори з Туреччиною, яка отримала статус країни-кандидата ще в 1999 році.

Нагадаємо також, що 14 грудня подало заявку на вступ до ЄС і Косово, яке не визнається п'ятьма з 27 членів самого союзу (Іспанією, Словаччиною, Кіпром, Румунією та Грецією), а також країнами-кандидатками - БіГ, Молдовою, Україною та, власне, Сербією, яка претендує на нього як свою територію.

Джерефото: ua.depositphotos.com