Рада ЄС рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата

Рада Європейського союзу 13 рекомендувала надати Боснії та Герцеговині статусу кандидата в ЄС. Як повідомляє прес-служба Ради ЄС, така рекомендація міститься у затверджених у вівторок висновках про перебіг процесу розширення, стабілізації та асоціації щодо кожної країни, яка претендує на членство в союзі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Після червневих висновків Європейської ради та у світлі наступної рекомендації Єврокомісії від 12 жовтня 2022 року Рада рекомендує надати Боснії та Герцеговині статус кандидата за умови підтвердження Єврорадою при тому розумінні, що кроки, зазначені у рекомендації, вживаються з метою зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, управління міграцією та основних прав", - сказано у висновках.

Зазначається, що "у нинішньому геополітичному контексті" Рада ЄС наголошує на нагальній необхідності для країни рухатися вперед шляхом вступу до союзу, зокрема, шляхом виконання всіх 14 ключових пріоритетів для початку переговорів про вступ, визначених у висновку Єврокомісії щодо заявки БіГ на членство в ЄС, схваленою Радою ЄС у 2019 році.

Рада також закликала всіх політичних лідерів у БіГ якнайшвидше виконати зобов'язання, викладені в угоді від 12 червня поточного року і невідкладно завершити конституційну та виборчу реформу відповідно до ключових пріоритетів.

"Рада й надалі підтверджує свою недвозначну прихильність до європейської перспективи БіГ як єдиної, об'єднаної та суверенної країни. Рада наполегливо закликає всіх політичних суб'єктів у БіГ утримуватися від провокаційних заяв та дій, що викликають розбіжності, у тому числі ставити під сумнів її суверенітет та єдність, і відмовитися від прославлення засуджених військових злочинців, а також активно сприяти примиренню", - наголошується, серед іншого, у висновках.

Рішення про статус Боснії як кандидата в ЄС вже у грудні має бути підтверджене Європейською радою (вищим політичним органом ЄС, який складається з глав держав та урядів країн-членів).

Нагадаємо, що щодо України та Молдови таке рішення було ухвалено 23 червня цього року. При цьому Грузії у наданні такого статусу тоді було відмовлено.

Джерело фото: ua.depositphotos.com