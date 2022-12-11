Косово готується офіційно подати заявку на вступ до ЄС

Приштина планує незабаром офіційно подати заявку на вступ Косова до Європейського Союзу, щоб підтвердити свою рішучість запроваджувати необхідні реформи. Про це повідомило видання Politico.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію. ЄС не буде завершеним проєктом без Західних Балкан", — заявив профільний віцепрем’єр Берснік Біслімі.

Процес вступу до ЄС може зайняти у Косово роки для запуску економічних і судових реформ. При цьому саме для цієї країни набуття членства буде ще складніше, ніж для інших потенційних кандидатів. Справа в тому, що п'ять членів ЄС — Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія — досі не визнають незалежність Косова.

Біслімі пояснив, що Приштина розуміє це, додавши, що мине деякий час, перш ніж Косово зможе бути готовим стати членом ЄС. Він прогнозує, що це може статися у 2030 році.

Нагадаємо, що Косово продовжує жити в стані конфлікту з Сербією, який після багатьох років примирення знову був на межі загострення влітку.

У серпні сторони досягли компромісу у питанні посвідчень, але лідери двох країн продовжують висувати одне одному претензії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com