Загострення між Сербією та Косово: у прикордонних районах оголосили повітряну тривогу та чути звуки пострілів

В прикордонних районах між Косово та Сербією 31 липня склалася нестабільна ситуація: в містах оголосили повітряну тривого, місцеві жителі повідомляють, що чули звуки вибухів. Таку інформацію передают місцеві ЗМІ та користувачі в Twitter.

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Сирена лунає як сербських містах, зокрема в Новий Пазар, так і по ту сторону кордону, в деяких провінціях Косово.

Видання N1 повідомляє, що серби почали будувати барикади, протестуючи проти рішення про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

"Було блокування дороги в Зубіному Потоці біля Вараг і в Рударі. Нібито були поширені неправдиві новини про те, що муніципалітет буде заблокований спецпідрозділами, що абсолютно не відповідає дійсності", – повідомив заступник начальника поліції Косово в Північному регіоні Бесім Хоті.

В мережі почала з'являтися інформація, що нібито "всі дороги, які сполучають Косово і Сербію, заблокували". Косівська поліція офіційно повідомила, що лише дві дороги до Сербії заблоковано, решту дорог відкриті.

В цей же час президент Сербії Олександр Вучич заявив, що нібито "поліція республіки Косово опівночі розпочне операцію на півночі краю". За його словами, "буде перекрито в'їзд громадянам із виданими в Сербії особистими документами". Через це Вучич збирається виступити з терміновим звернення до нації.

На фоні інформації про загострення між країнами Міноборони Сербії виступило з офіційною заяваю.

Пресслужба відомства опублікувала наступне повідомлення: "Через велику кількість дезінформації, яку адміністрація Приштини навмисно публікує в ефірі та яка поширюється через фейкові облікові записи в соціальних мережах і на певних веб-сайтах, у яких стверджується, що між Збройними силами Сербії та Косовською поліцією нібито відбувся конфлікт, Міністерство оборони повідомляє, що армія Сербія поки що не перетинала адміністративну лінію і жодним чином не заходила на територію Косово і Метохії".