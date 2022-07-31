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Обострение между Сербией и Косово: в приграничных районах объявили воздушную тревогу и слышны звуки выстрелов
В приграничных районах между Косово и Сербией 31 июля сложилась нестабильная ситуация: в городах объявили воздушную тревогу, местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов. Такую информацию передают местные СМИ и пользователи в Twitter.
Сирена звучит как в сербских городах, в частности в Новый Пазар, так и по ту сторону границы , в некоторых провинциях Косово.
Издание N1 сообщает, что сербы начали строить баррикады, протестуя против решения о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.
"Была блокировка дороги в Зубином Потоке возле Вараг и в Рударе. Якобы были распространены ложные новости о том, что муниципалитет будет заблокирован спецподразделениями, абсолютно не соответствующими действительности", - сообщил заместитель начальника полиции Косово в Северном регионе Бесим Хоти.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В сети начала появляться информация, что якобы "все дороги, которые соединяют Косово и Сербию, перекрыты". Косовская полиция официально сообщила, что только две дороги в Сербию заблокированы, остальные дороги открыты.
Полиция Косово также сообщила о выстрелах в своих граждан со стороны протестующих сербов.
"В некоторых местах часть выстрелов была направлена на полицейские подразделения, но, к счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В то же время президент Сербии Александр Вучич заявил, что якобы "полиция республики Косово в полночь начнет операцию на севере края". По его словам, "будет перекрыт въезд гражданам с выданными в Сербии личными документами". Поэтому Вучич собирается выступить со срочным обращением к нации.
На фоне информации об обострении между странами Минобороны Сербии выступило с официальным заявлением.
Пресс-служба ведомства опубликовала следующее сообщение: "Из-за большого количества дезинформации, которую администрация Приштины намеренно публикует в эфире и которая распространяется через фейковые учетные записи в социальных сетях и на определенных веб-сайтах, в которых утверждается, что между Вооруженными силами Сербии и Косовской полицией якобы конфликт, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии пока что не пересекала административную линию и никак не заходила на территорию Косово и Метохии".
В чем суть конфликта между Сербией и Косово
28 февраля 1998 г. начались вооруженные столкновения между этнически албанской Армией освобождения Косово, целью которой было обретение независимости для страны, против сербской полиции и югославской армии. В результате в конфликт вступили третьи страны, включая членов НАТО. Альянс начал операцию "Союзная сила", которую в Сербии называли "агрессией". Бомбардировки продолжались с 24 марта 1999 г. по 11 июня 1999 г.
Операция стала завершающим этапом Косовской войны, что привело к выводу югославских войск с территории края Косово и Метохия и его переходу под контроль сил НАТО, а позже — ООН. В феврале 2008 года косовские албанцы односторонне провозгласили независимость Косово. Однако среди тех, кто не признает независимость Косово, есть и Украина. Сербия до сих пор считает Косово частью своей территории.
Конфликт обострился, когда власти Косов объявили, что с 1 августа 2022 года сербские документы и автомобильные номера на территории страны будут недействительными и их нужно перерегистрировать до конца сентября 2022 года. Это решение было аргументировано тем, что Сербия не признает документы Косово.