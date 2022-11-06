Вступ України до ЄС займе "більше року або навіть двох", – єврокомісар

Враховуючи об'єм роботи, яку потрібно зробити для підготовки до участі у внутрішньому ринку Євросоюзу та багатьох інших важливих сферах політики, підготовка України до набуття членства в Європейському Союзу може зайняти "більше року або навіть двох".

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Таку думку висловив єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, передає Welt.

Навіть незважаючи на те, що Україна прагне швидкого виконання реформ, не всі з них можуть бути виконані в прискореному режимі, зазначив Варгеї.

"З огляду на масштабну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС та багатьох інших важливих галузях політики, вся підготовка до вступу, швидше за все, займе понад рік чи два", — дослівно цитує єврокомісара видання.

Він також вважає, що до України "мають застосовуватися ті самі критерії, що і до всіх інших кандидатів".

Зазначимо, що Варгеї — єврокомісар від Угорщини. Ця країна є чи не єдиною підтримкою РФ в Євросоюзі. Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лобіює скасування антиросійських санкцій.

При цьому український уряд впевнений, що Україна поступово інтегрується в енергетичний, економічний та суспільний простори Євросоюзу, і повністю готовою до набуття членства країна буде наприкінці 2024 року.

Європейська Рада вирішила надати Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу 23 червня.

Згодом президент України Володомир Зеленський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Шмигаль підписали спільну заяву, яка свідчить про єдність усіх гілок влади на європейському шляху України та про націленість на роботу в цьому шляху.