Учитывая объем работы, которую нужно сделать для подготовки к участию во внутреннем рынке Евросоюза и многих других важных сферах политики, подготовка Украины к членству в Европейском Союзе может занять "больше года или даже двух".

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Такое мнение высказал еврокомиссар по расширению Оливер Вархеи, передает Welt.

Даже несмотря на то, что Украина стремится к быстрому выполнению реформ, не все из них могут быть выполнены в ускоренном режиме, отметил Вархеи.

"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных отраслях политики, вся подготовка к вступлению скорее всего займет более года или двух", — дословно цитирует еврокомиссара издание.

Он также считает, что к Украине "должны применяться те же критерии, что и ко всем остальным кандидатам".

Отметим, что Вархеи – еврокомиссар от Венгрии. Эта страна является едва ли не единственной поддержкой РФ в Евросоюзе. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лоббирует отмену антироссийских санкций.

При этом украинское правительство уверено, что Украина постепенно интегрируется в энергетическое, экономическое и общественное пространства Евросоюза, и полностью готовой к получению членства страна будет в конце 2024 года.

Европейский Совет решил предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза 23 июня.

Впоследствии президент Украины Володомир Зеленский, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на европейском пути Украины и о нацеленности на работу в этом пути.