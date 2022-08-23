Украина будет готова вступить в ЕС до конца 2024 года, — Шмыгаль

Украина постепенно интегрируется в энергетическое, экономическое и общественное пространства Евросоюза, но полностью готовой к членству страна будет в конце 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 23 августа.

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Сейчас правительство работает над тем, чтобы до конца 2022-го запустить "таможенный безвиз", после чего начнут работу над введением промышленного и цифрового безвизов.

"Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже до конца 2024 года мы планируем полностью быть готовыми вступить в Европейский Союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь", - сказал глава правительства.

Европейский Совет решил предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза 23 июня. После этого президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине для вступления в ЕС еще необходимо принять закон о СМИ, снизить влияние олигархов и назначить высших чиновников в борьбе с коррупцией.

Впоследствии президент Украины Володомир Зеленский, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Шмыгаль подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на европейском пути Украины и о нацеленности на работу в этом пути.