До Ради внесено проект постанови про визнання Косова

Депутат Верховної Ради від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко пропонує парламенту прийняти постанову про визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Косово.

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Відповідний проект №7638 він зареєстрував 5 березня. При цьому його тексту, як і супровідних документів до нього на сайті Ради поки немає.

У свою чергу, у своєму Telegram-каналі Гончаренко нагадав, що ще у липні 2010 року Міжнародний суд ООН визнав, що право на державний суверенітет Косова не суперечить нормам міжнародного права, не порушує жодних резолюцій та міжнародних актів.

"Недарма 22 з 27 країн-членів ЄС, до якого ми так прагнемо, вже визнали Косово. Також Косово визнано США, Канадою та Великою Британією. Тому послідовним кроком України зараз буде визнання державного суверенітету Косова і висловлення міжнародної підтримки. Одразу відкидаю різного роду маніпуляції: ситуація між Україною та пседовреспубліками "ЛДНР" - це не та сама ситуація, як у Косова та Сербії", - підкреслив він.

За словами Гончаренка, випадок Косова - це якраз той випадок, коли воно "справді має право" на незалежність. Депутат висловив сподівання, що його позицію підтримають колеги, і постанова буде розглянута якнайшвидше.

Нагадаємо, що нещодавно косовська влада оголосила про намір ввести з 1 серпня для в'їжджаючих громадян Сербії додаткові документи, які підмінятимуть собою їхні паспорти під час перебування в Косові. Крім того, власникам автомобілів, які ще залишаються із сербськими номерами, але з кодами косовських міст, було наказано замінити їх на косовські номери в період з 1 серпня до 30 вересня.

Рішення були ухвалені в рамках політики взаємності щодо Сербії, яка не визнає косовської державності. Перед набранням цими заходами чинності, 31 липня, у муніципалітетах на півночі Косова, компактно населених сербами, яких вони торкаються в першу чершу (порівняно з сербами в анклавах південніше), виникла чергова напруга з акціями протесту та перекриттям доріг до прикордонних пунктів на кордоні з Сербією.

Однак після спілкування керівництва косовського уряду з послом США в ніч на 1 серпня набрання чинності цими заходами було вирішено відкласти на місяць до 1 вересня. Проте увага до цієї ситуації в Україні призвела до значної зміни суспільно-політичного дискурсу навколо косовського питання порівняно з періодом до повномасштабної війни з Росією.

Нагадаємо, що рішення створених у рамках реалізації резолюції ООН №1244 від 1999 року тимчасових інститутів самоврядування в Косові від 17 лютого 2008 року, які оголосили про свою незалежність та перетворення на Республіку Косово, Україна визнавати не стала. Однак, як і багато інших таких країн, вона визнає паспорти Республіки Косово.

Загалом на сьогодні незалежність Косова визнають близько 97 країн світу, і майже всі ці рішення було ухвалено у перші п'ять років після її оголошення 2008 року. Однак близько 15 країн (позиція деяких досі залишається спірною), переважно африканських, такі рішення встигли відкликати через активне лобіювання відкликання з боку Сербії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com