Украина начала признавать паспорта Косово

Украина признает паспорта, выданные частично признанным Косовом. Об этом в интервью албанскому телеканалу RTV Ora заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Европейская правда.

"Мы официально не признали Косово, но есть определенные шаги (навстречу). В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косова. Сейчас наш посол здесь (в Албании) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно, начиная с таких небольших шагов, мы можем двигаться к определенным результатам", — заявил Боднар.

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Вместе с тем Василий Боднар подчеркнул, что ситуация с Косовом не имеет ничего общего с "самоопределением" Крыма, о чем часто заявляют в РФ.

"Для нас нет параллели между этими двумя случаями... В случае с Косовом мы имеем страну, которую признали ряд государств, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией", — пояснил он.

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При этом, Боднар дал несколько неоднозначный ответ относительно возможного признания Косова Украиной.

"Традиционно мы высказываемся за территориальный суверенитет стран. Это наш принцип", — отметил он, добавив, что "с Косовом дело непростое".

Напомним, официальный Белград отрицает независимость Косово, своей бывшей провинции, отколовшейся во время войны в 90-х годах прошлого века. Война в Косово завершилась в июне 1999 года после того, как НАТО вытеснило сербские силы с косовской территории.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии.