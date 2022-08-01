Косово піде на поступки перед сербами, але за однієї умови

Керівництво частково визнаного Косово вирішило відкласти на місяць перехід на національні документи та номерні знаки, який мав би статися вже сьогодні, 1 серпня. Саме цього дня мали б втратити чинність так звані нейтральні документи і знаки для мешканців півночі Косова, де проживає багато етнічних сербів.

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Останні негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії, маючи сербське громадянство і користуючись сербською валютою. У Косово на такі поступки пішли за умови, що місцеві серби на півночі розберуть барикади, заявив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

"У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов'язуємося відкласти виконання рішень щодо номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть розібрані та буде відновлено повну свободу пересування", – відмітив він.

Нагадаємо, в прикордонних районах між Косово та Сербією 31 липня склалася нестабільна ситуація: в містах оголосили повітряну тривого, місцеві жителі повідомляють, що чули звуки вибухів.

Серби почали будувати барикади, протестуючи проти рішення про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.