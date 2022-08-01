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Косово пойдет на уступки перед сербами, но при одном условии

Косово пойдет на уступки перед сербами, но при одном условии

Руководство частично признанного Косово решило отложить на месяц переход на национальные документы и номерные знаки, который должен произойти уже сегодня, 1 августа. Именно в этот день должны утратить силу так называемые нейтральные документы и знаки для северян Косово, где проживает много этнических сербов.

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Последние негативно относятся к обособлению региона от Сербии, имея сербское гражданство и пользуясь сербской валютой. В Косово на такие уступки пошли при условии, что местные сербы на севере разберут баррикады, заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

"В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить исполнение решений по номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады будут разобраны и будет восстановлена полная свобода передвижения", – заметил он.

Напомним, в приграничных районах между Косово и Сербией 31 июля сложилась нестабильная ситуация: в городах объявили воздушную тревогу, местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов.

Сербы начали строить баррикады, протестуя против решения о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Автор:
Максим Беркаль