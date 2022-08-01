Косово пойдет на уступки перед сербами, но при одном условии

Руководство частично признанного Косово решило отложить на месяц переход на национальные документы и номерные знаки, который должен произойти уже сегодня, 1 августа. Именно в этот день должны утратить силу так называемые нейтральные документы и знаки для северян Косово, где проживает много этнических сербов.

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Последние негативно относятся к обособлению региона от Сербии, имея сербское гражданство и пользуясь сербской валютой. В Косово на такие уступки пошли при условии, что местные сербы на севере разберут баррикады, заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

"В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить исполнение решений по номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады будут разобраны и будет восстановлена полная свобода передвижения", – заметил он.

Напомним, в приграничных районах между Косово и Сербией 31 июля сложилась нестабильная ситуация: в городах объявили воздушную тревогу, местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов.

Сербы начали строить баррикады, протестуя против решения о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.